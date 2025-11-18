Detenido in fraganti un hombre en Vila-seca por robar en el interior de tres vehículos de La Pineda

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 51 años que habría robado en tres vehículos de Vila-seca (Tarragonès). Los hechos han pasado durante la madrugada de este martes, alrededor de las 03:30 horas, cuando una patrulla que hacía tareas de prevención en la playa de la Pineda, en el mismo término municipal de Vila-seca, ha sorprendido a un individuo rebuscando en el interior de un turismo aparcado en la calle de Amadeu Vives.

Al verse descubierto, el sospechoso ha intentado huir del lugar, pero los agentes lo han interceptado y han comprobado que llevaba encima monedas y varios objetos que podría haber sustraído de otros coches. Poco después, los Mossos han confirmado que el hombre había robado en dos vehículos más. El individuo tiene 39 antecedentes por delitos contra el patrimonio y había sido arrestado dos veces más la semana pasada.

Los Mossos han explicado que el hombre cometía los robos con la ayuda de unas puntas de destornillador y una herramienta de medida de precisión, que le localizaron durante el cacheo.

Dos detenciones la semana pasada

Según la policía catalana, el individuo fue detenido el pasado jueves en el barrio de Campclar de Tarragona por otro robo en el interior de un vehículo. En ese caso, una patrulla lo sorprendió escondido detrás de un coche aparcado en la calle Riu Foix. También en este caso, se le encontraron los objetos que acababa de sustraer.

Solo dos días después de este robo, el pasado sábado, el individuo volvió a actuar en la Canonja (Tarragonès). Agentes de la Guardia Urbana del municipio alertaron que lo tenían retenido por un robo en el interior de un vehículo en la calle de Pere Gran Marca. Al llegar al lugar, los Mossos lo reconocieron enseguida por ser el autor de numerosos robos similares en varios puntos de la comarca y lo detuvieron nuevamente.

El hombre pasará a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona en las próximas horas.