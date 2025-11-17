La Unió de Pagesos denuncia el retraso de las obras de la planta de agua regenerada de Reus

Unió de Pagesos ha denunciado este lunes el retraso que llevan las obras y la puesta en marcha de la planta de agua regenerada de la depuradora de Reus (EDAR), que tiene que servir para regar en algunas fincas del territorio. La previsión de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) era que las instalaciones tenían que estar terminadas en 2027, pero el coordinador del sindicato en el Camp de Tarragona, Sergi Claramunt, ha explicado que cada vez que se reúnen con la Generalitat "se sube" el plazo un año.

Esto lo ha dicho después de una concentración de unos treinta campesinos a las puertas de la EDAR, en una acción que Unió de Pagesos ha hecho este lunes por la mañana en varios puntos del país para reclamar "cambios estructurales" en el sector de la agricultura, como por ejemplo la falta de relevo generacional.

La de Reus era una de las siete concentraciones que han organizado en Catalunya y ha servido para incidir en la falta de agua como un "punto caliente" para el sector de la agricultura en el Camp de Tarragona. Claramunt ha reivindicado las ayudas para arrancar los avellanos muertos por la falta de riego de los últimos años a causa de la sequía, pero ha advertido que si no tienen agua, no podrán plantar y, por lo tanto, "el territorio quedará igualmente desierto". En este sentido, ha avisado que cada vez que se reúnen con la Generalitat "suben" un año la entrada en funcionamiento de la planta de agua regenerada de la EDAR.

En un inicio, el ACA había asegurado que la planta depuradora estaría operativa en 2027, pero según Unió de Pagesos esta fecha se ha atrasado y la previsión sería de cara al 2029. Claramunt ha recordado que "esta obra se podría haber declarado de emergencia y los plazos se hubieran acortado mucho". Ahora se habría retrasado la obra por un problema con las balsas que tienen que almacenar el agua.

Falta de relevo generacional

Entre las demandas de Unió de Pagesos hay una prima de 6.000 euros "por el mantenimiento de la actividad agraria y el equilibrio territorial", el "reconocimiento" para el campesinado profesional o una seguridad social "digna". Claramunt ha apuntado que en Tarragona, uno de los puntos débiles es la falta de relevo generacional.

El sindicalista ha argumentado que en Catalunya solo el 4% de los responsables de explotación tienen menos de 35 años, mientras que el 50% tiene más de 65 años. "Los de arriba no se jubilan y tenemos campesinos de 70 u 80 años, mientras que no se quiere meter nadie joven", ha lamentado, recordando que uno de los motivos es la falta de "precios justos".