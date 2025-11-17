Un hombre, herido muy grave al ser atropellado cuando corría por la autopista AP-7 en Creixell (Tarragona)

Nuevo accidente grave en la autopista AP-7 a su paso por las comarcas de Tarragona, este caso en Creixell (Tarragonès). Un hombre ha tenido que ser trasladado al hospital con pronóstico muy grave al ser atropellado en medio de la carretera cuando, según las informaciones, trataba de cruzar la vía corriendo. El suceso ha provocado el corte parcial de la AP-7 en sentido norte con largas retenciones, una afectación que ha podido ser solucionada al cabo de unas horas.

Los hechos han tenido lugar este lunes poco antes de las 9:00 horas de la mañana, en el término municipal de Creixell, a unos 14 kilómetros de Tarragona. Varios medios apuntan a que un turismo habría atropellado a un hombre que se encontraba dentro de la autopista, a la altura del kilómetro 228,9 en dirección norte. La víctima había acabado de cruzar la mediana de la vía y el vehículo no lo habría podido esquivar.

Rápidamente, los servicios de emergencia se han hecho cargo de la situación: los Bombers de la Generalitat y dos ambulancias del Servei d'Emergències Mèdiques han acudido al lugar de los hechos. El hombre ha sido trasladado al Hospital Joan XXIII de Tarragona en estado muy grave, mientras que el conductor del vehículo ha salido ileso. Los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo de la investigación para saber en qué circunstancias se ha producido el atropello.

Retenciones en la vía

Dos de los tres carriles de la AP-7 en ese punto en sentido Barcelona se han tenido que cortar a la circulación y se han producido retenciones de hasta 4 kilómetros en sentido norte, que han llegado hasta Altafulla. Poco después de las 11 horas del mediodía, la incidencia ha podido ser solucionada y se ha retomado la circulación con normalidad.

Se trata del cuarto accidente que ha tenido lugar en la autopista AP-7 en las comarcas de Tarragona en los últimos 10 días: tres de dellos con camiones implicados y con el resultado de una víctima mortal. El atropello de este lunes en Creixell es el único de los cuatro accidentes que ha tenido lugar en un tramo de la autopista con tres carriles.