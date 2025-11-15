Detenidos dos hombres por expoliar piezas arqueológicas de un barco naufragado frente a la costa de Tarragona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito contra el patrimonio histórico tras ser localizados 'in fraganti' con detectores de metales subacuáticos en una antigua zona de fondeo, cerca de una playa del litoral de Tarragona. Los hechos sucedieron el pasado 28 de octubre, cuando efectivos de la policía marítima de los Mossos que patrullaban por la zona observaron a una persona con neopreno dentro del agua. Los agentes se acercaron para saber qué tipo de actividad estaba realizando, pero el hombre hizo caso omiso. Después le indicaron que se dirigiera hacia la playa, donde le esperaban los dos agentes. El hombre, al salir del agua, llevaba un detector de metales, prueba de que no estaba realizando pesca submarina.

Los agentes lo acompañaron hasta su vehículo para verificar su documentación. Al llegar al coche, identificaron a un segundo hombre que lo esperaba y que, al ver a los agentes, intentó esconder una bolsa. Dentro de esta había, según los Mossos, piezas que era evidente que en algún momento habían estado bajo el agua del mar, como anillos, 46 monedas, un escudo de cobre y otros metales, que podrían tener valor arqueológico.

Acto seguido, la policía registró el coche, localizando un segundo detector de metales y un cedazo para separar los objetos de la arena. Los objetos encontrados fueron intervenidos por la unidad central de patrimonio histórico de los Mossos d'Esquadra, que también se desplazó al lugar de los hechos.

Naufragio no documentado

Posteriormente, efectivos del área marítima de la policía de la Generalitat realizaron comprobaciones desde el mar en el punto donde se encontraba el buceador. Identificaron restos y vigas de madera que corresponden a una embarcación hundida no documentada. Con todos los indicios recogidos, los investigadores no dudaron de que los dos hombres estaban expoliando una zona con gran potencial arqueológico muy próxima a un yacimiento protegido.

Los agentes detuvieron a los dos hombres por participar presuntamente en un delito de expolio contra el patrimonio histórico. Según investigaciones anteriores, los detenidos conocían la normativa que prohíbe el expolio subacuático, ya que al menos uno de ellos fue investigado con anterioridad por hechos similares en otro yacimiento en Catalunya en 2024.

Paralelamente, el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña (CASC) ha iniciado un estudio científico de la zona para determinar su antigüedad y valor patrimonial, así como la posible vinculación entre el material intervenido y el yacimiento subacuático. La investigación policial continúa abierta y se considera la posibilidad de la existencia de otros grupos especializados en zonas de fondeo para expoliar restos arqueológicos.