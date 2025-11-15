Movilización
Una concentración vecinal reclamará mejoras en la limpieza de Tarragona tras el inicio de la nueva contrata
El Ayuntamiento pide tiempo y paciencia a la ciudadanía para la implementación de la nueva concesionaria
Tarragona inicia la retirada de unos 500 contenedores soterrados en el estreno de su nueva contrata de limpieza
"Es insostenible": los vecinos de Tarragona urgen a renovar la limpieza y la recogida de basuras
Estos son, calle a calle, los contenedores soterrados que Tarragona retirará durante los próximos meses
Tarragona ha impuesto más de 1.500 multas en cinco años por tirar mal la basura
La plataforma Per una Tarragona Neta ha convocado, este sábado, 15 de noviembre, una manifestación en el centro de la ciudad en contra de la basura y de la insalubridad que, aseguran, afecta la vía pública por una mala limpieza. La convocatoria está aupada por la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona y será a las 11 horas del mediodía en la plaza Imperial Tarraco. Sin embargo, desde el consistorio piden paciencia a la ciudadanía, ya que el nuevo contrato de la basura lleva solo 10 días en vigor.
"La vía pública de Tarragona está igual que cada día, todo lleno de basura; las calles son unos auténticos vertederos", asegura Mònica Novés, portavoz de la plataforma Tarragona Neta, a este diario. La entidad rechaza ningún período de aclimatación y recuerda que el alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, explicaba que los efectos del nuevo contrato de la basura se notarían "desde el primer día". "Se ha vulnerado el derecho a vivir en un entorno limpio, siempre se nos ha dicho que tendríamos un contrato del siglo XXI pero consideramos que esto es un mínimo", reclama la portavoz.
Novés asegura haber estado pendientes de la situación de la limpieza pública estos últimos días y ya avisó que, de no cambiar a mejor, "la manifestación se mantendría", como finalmente ha sido. Mientras que la convocatoria es a las 11 horas en la plaza Imperial Tarraco, está previsto realizar un recorrido por la Rambla Nova hasta la plaza de la Font, ante el Ayuntamiento de la ciudad. La plataforma atribuye la manifestación, convocada hace más de tres semanas, al malestar por el estado "deplorable" de la vía pública y a que el consistorio "no escucha sus propuestas".
Entre las peticiones de Tarragona Neta hay la intensificación de la limpieza de las calles y los contenedores, la activación de "sanciones y de vigilancia" efectiva para luchar contra el incivismo y más "educación y concienciación ciudadana", entre otras medidas. De hecho, el nuevo contrato de la limpieza, activado el pasado 5 de noviembre, ya ha puesto en marcha la nueva maquinaria y más frecuencias, mientras que los datos difundidos por la Guàrdia Urbana de Tarragona señalan que se han impuesto más de 1.500 multas en cinco años por tirar mal la basura.
El consistorio pide paciencia
Desde el Ayuntamiento de Tarragona piden más tiempo para que la nueva concesionaria, Urbaser, se haga del todo con el contrato. La concejal de Limpieza, Sonia Orts, dice: "Como hemos dicho desde el primer día, respetamos todas las movilizaciones ciudadanas; pero creemos que sería bueno esperar un tiempo para poder ver como se despliega el nuevo contrato y como se implementan las mejoras que pide la ciudad". El contrato de la basura, de 234 millones de euros en 10 años, es el más caro de la historia de Tarragona.
