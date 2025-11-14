Tarragona presenta unos Presupuestos 2026 de 236 millones de euros que espera aprobar en siete días

Urbanismo, patrimonio, limpieza pública y movilidad son cuatro de las prioridades que tendrán los Presupuestos municipales de Tarragona para el año 2026, de aprobarse en el pleno la semana que viene. Este viernes el Ayuntamiento de Tarragona ha presentado las cuentas para el año que viene, de 236 millones de euros totales, un 1,5% más que el ejercicio actual, y con casi 19,5 millones de euros en inversiones. La intención del equipo de gobierno es llevar los presupuestos a votación el próximo viernes y poder iniciar el mes de enero, por tercer año consecutivo, con las cuentas aprobadas y en vigor.

La cifra exacta asciende a 235.946.033 euros, lo que supone cerca de 4 millones de euros más que en 2025. Las inversiones aumentan hasta los 19.480.120 euros, con partidas destacadas en la renovación de la Part Baixa, que es la apuesta del consistorio para el Pla de Barris del Govern; así como en patrimonio histórico y arquitectónico y la ampliación de la flota de autobuses urbanos. El pleno municipal se ha convocado para el próximo viernes, 21 de noviembre, y por el momento el gobierno del PSC tiene el apoyo asegurado de En Comú Podem, aunque todavía le faltan por lo menos tres votos más para asegurarse la aprobación.

En octubre, el Ayuntamiento de Tarragona anunció que congelaría los impuestos y ampliaría las ayudas fiscales para el año 2026, igual que hizo en 2025.

Las prioridades del Presupuesto 2026

Tarragona concurre a la oferta del Govern del Pla de Barris con la Part Baixa y un proyecto máximo de 25 millones de euros a cinco años vista, que aportarían a medias entre el consistorio y la Generalitat. Dentro de esta inversión municipal, destacan 2,4 millones en los Presupuestos 2026 destinados a continuar las actuaciones de vivienda, eficiencia energética y espacios públicos ya anunciados, además de 150.000 euros para las cámaras de seguridad. El colector de pluviales de Torres Jordi será una de las partidas más importantes, con más de 888.000 euros en una obra que para el Ayuntamiento es "clave para ampliar la capacidad de evacuación pluvial" y evitar las inundaciones constantes en el barrio.

El transporte público de la ciudad recibirá 1,8 millones para renovar y ampliar la flota de autocares municipales, modernizar equipamientos y la mejora de la infraestructura del garaje. Esto se concretará en la adquisición de 10 nuevos autobuses híbridos y 3 más de articulados. Se mantienen los planes de asfaltado, con 1,5 millones, y la aplicación de más reductores de velocidad, con 75.000 euros para mejorar la seguridad y la calidad viaria y que prevé renovar 6 kilómetros de calles de la ciudad.

En el capítulo de las acciones para la transición ecológica, a las que se destinarán cerca de 1,06 millones, destacan las partidas de 724.000 euros para parques y jardines, 200.000 euros para refugios climáticos infantiles y 100.000 euros más para instalaciones fotovoltaicas.

En materia de cultura y patrimonio, en el año en el que se tendrán que redactar las bases del Consorcio del Patrimonio Romano entre el consistorio, la Generalitat y la Agència Catalana del Patrimoni, se prevén más de 1,34 millones, distribuidos de la siguiente forma: habrá 592.000 euros para preservar el patrimonio histórico, medio millón para equipamientos culturales como el Teatre Metropol o la rehabilitación de la muralla romana. También se actuará en la transformación del Mercat del Fòrum, en la Part Alta y abandonado y cerrado desde hace años, en la Quinta de Sant Rafael del Parc de la Ciutat y los espacios arqueológicos de la calle Eivissa y Ca la Garsa. Esta última actuación en el antiguo barrio judío se inició a finales del mes de octubre.

Entre otras partidas, los Presupuestos 2026 destinarán 1,5 millones a la adquisición de vivienda social y 250.000 euros a la rehabilitación de edificios para dedicarlos a la vivienda asequible; así como más de 1 millón para pintar escuelas municipales y 900.000 euros para mejorar equipamientos deportivos como los vestidores de los campos de fútbol o de los pabellones municipales.

Siete días para conseguir los votos

La concejal de Hacienda del gobierno municipal, Isabel Mascaró (PSC), ha presentado los presupuestos que se llevarán al pleno el próximo viernes y los ha definido como "pragmáticos" y que deben "permitir continuar creciendo". Con estas cuentas, el consistorio "reafirma su voluntad de seguir transformando Tarragona desde la responsabilidad, la cohesión social y la proximidad; de forma ordenada, sostenible y al servicio de las personas", ha asegurado Mascaró.

La responsable económica del ayuntamiento tiene por ahora 11 de los 14 votos mínimos para asegurarse la aprobación de las cuentas y se muestra "optimista" en el pleno de la semana que viene. A los 9 concejales del PSC hay que sumar los 2 de En Comú Podem que este pasado jueves confirmaron el 'sí' a los números, y ahora el gobierno se centra en las negociaciones con Junts y con los tres concejales no adscritos, una de ellas considerada tránsfuga, para que los presupuestos salgan adelante. De aprobarse, se trataría del tercer año consecutivo con los presupuestos aceptados a tiempo, lo que permitiría su entrada en vigor el mismo 1 de enero.

Principales partidas

A modo de resumen, estas son las principales carpetas de los Presupuestos 2026 presentados, con las inversiones más destacadas: