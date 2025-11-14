La Generalitat destinará 20 millones de euros a la nueva estación de autobuses de Reus

La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, y la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, firmaron este pasado jueves el protocolo de colaboración entre ambas instituciones para impulsar la construcción de la futura estación de autobuses de la ciudad. La Generalitat se comprometió a una inversión próxima a los 20 millones de euros por un equipamiento que será semisoterrado, sostenible y pensado "para las personas" y que será "un referente en Catalunya", en palabras de Paneque. A partir de aquí, se abre el proceso para licitar el proyecto constructivo, que deberá estar listo a finales de 2026.

"Este proyecto es una apuesta firme por el transporte público como servicio esencial, para la sostenibilidad urbana y para la mejora de la calidad de vida; la actuación no solo mejorará el transporte público sino que también transformará un espacio clave para la ciudad", valoró la consellera en el acto de la firma. La nueva estación se situará en el actual parque de Mas d'Iglésies de Reus, en el sur de la ciudad y a muy poca distancia de la actual, que ya suma más de cuatro décadas de historia. La firma del protocolo se hizo aprovechando la presencia de Paneque en Reus por la presentación de la ampliación de las frecuencias de buses entre la capital del Baix Camp y Tarragona.

Una estación "moderna"

El parque de Mas d'Iglésies y la plaza del Canal, en la avenida de Salou, será la ubicación que acogerá la futura estación de autobuses de Reus. Con una superficie que doblará la actual, el equipamiento prevé tener 16 andenes, dos más que los que existen ahora, y más espacio para que sea accesible para personas con movilidad reducida. La Generalitat apuntó que sería "una estación moderna, accesible y que ampliará los espacios verdes, sin puntos oscuros y que ha sido pensada y definida poniendo las personas en el centro".

La infraestructura reusense mejorará la intermodalidad del transporte del Área Metropolitana de Tarragona por su situación, ya que conectará con el futuro tranvía del Camp, el TramCamp, y con la futura estación ferroviaria de Reus-Bellissens, a poca distancia. Su ubicación también facilitará las conexiones por carretera con ciudades como Tarragona, Vila-seca y Salou. La futura estación será semisoterrada, bajo el emplazamiento actual, y se alargará bajo la plaza del Canal, para garantizar las necesidades de capacidad y movilidad con 11 plazas de aparcamiento de autocares, y tendrá iluminación y ventilación naturales y visuales hacia la zona verde del nuevo parque.

La transformación del Carrilet

La estación se enmarcará dentro de un proyecto de transformación urbanística del entorno del Carrilet y del mercado público del sur de Reus, que está proyectado para crear una nueva centralidad, con nuevos equipamientos, más espacios verdes, más conectividad con el resto de la ciudad y para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Mientras que la inversión de 20 millones de euros para la nueva estación de autobuses correrá a cargo de la Generalitat, la inversión para esta transformación urbanística del barrio la aportará, en gran parte, el Ayuntamiento de Reus.

Precisamente, hace apenas un mes el consistorio reusense presentaba el proyecto con el que concurre al Pla de Barris del Govern con una propuesta de los barrios del sur de la ciudad, por valor de 25 millones de euros, en el que se incluye parte de las modificaciones del entorno del Carrilet.

La consellera de Territori definió la futura estación como "una pieza clave dentro de la red de movilidad intermodal", mientras que la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, señaló que la transformación de estos barrios es una prioridad para el gobierno municipal y que "el crecimiento de la ciudad va hacia el sur". La alcaldesa también recordó que el proyecto actual de transformación del entorno y de la nueva estación de autobuses nació este mismo 2025 a raíz de las quejas vecinales ante el anterior proyecto, que preveía colocar la estación en el parque de Mas d'Iglésies, con lo que se perderían las zonas verdes.

Ahora, con la firma del protocolo, se activa el proceso para que antes del fin de este año se publique la licitación de la redacción del proyecto constructivo del futuro equipamiento, que deberá estar listo al acabar el 2026 y pasar por el trámite de la información pública.