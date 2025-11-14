Fiebre en Tarragona por el éxito de los bonos comercio: en los primeros días se gastaron el 98%

Más de 29.000 bonos comercio asignados en apenas tres días es el éxito rotundo de la campaña Bons Comerç 2025 promovida por el Ayuntamiento de Tarragona este mes de noviembre. Esto representa más del 98% del total que se pusieron a la venta el pasado viernes, aunque el consistorio recuerda que cada fin de semana que los bonos no gastados se pueden volver a solicitar por parte de toda la ciudadanía.

El primer fin de semana de la campaña comercial del consistorio tarraconense ha conseguido una gran respuesta de la ciudadanía: en los tres primeros días se gastaron un total de 29.572 bonos comercio de los 30.000 que había disponibles. Desde el Ayuntamiento revelan que esta dada se traduce en el reparto de casi 148.000 euros entre la ciudadanía entre unas 2.000 compras hechas en los comercios de proximidad de la ciudad.

Sin embargo, la consejería de comercio de Tarragona recuerda que cada viernes, hasta la finalización de la campaña, que será el sábado 22 de noviembre, se vuelven a poner los bonos no solicitados a disposición de la ciudadanía. Cada usuario puede descargarse un máximo de cuatro bonos, los cuales se tendrán que intercambiar en un plazo máximo de una semana en los negocios. Los bonos no empleados serán reasignados a otra persona.

El balance de los primeros días de la campaña, que ya cuenta la cuarta edición, es muy favorable. "Estamos muy contentos con la gran respuesta de la gente un año más, es un gran paso adelante para la promoción de nuestro comercio", aseguró la concejal de Comercio y Promoción Económica de Tarragona, Montse Adán. "Ver como se ha agotado caso el 100% de los bonos en menos de tres días es una muestra del compromiso y de la confianza de la ciudadanía con los establecimientos de la ciudad", afirmó Adan, que también agradeció la complicidad de los comercios participantes.

Entrando en detalle de las compras realizadas, el sector comercial donde se han empleado más bonos es el de la alimentación, que ha acumulado el 37,7% de los usos. Le siguen los establecimientos de calzados y moda que, con más de mil usos cada uno, suman cerca del 43% de las compras. Con unas cifras inferiores, les siguen los establecimientos de parafarmacia y restauración. Hay que destacar que el sector de la restauración (bares y restaurantes) presenta un notable aumento en el uso de bonos respecto a las campañas anteriores.

Bonos pendientes de asignación

Cada viernes de la campaña (que se alarga hasta el día 22 de noviembre) volverán a estar disponibles los bonos que no se hayan utilizado durante los siete días anteriores. El máximo de bonos por cada ciudadano es de cuatro, que se tendrán que intercambiar en un plazo máximo de una semana. Los bonos no empleados serán reasignados a otra persona.

Todavía hay nuevos comercios que se están adhiriendo al proyecto. La lista completa de establecimientos participantes, así como toda la información sobre los Bons Comerç 2025 y su adquisición, se puede consultar en el espacio web del Ayuntamiento.