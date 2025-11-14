Controles con drones, radares y reducción de la velocidad: las nuevas medidas para reducir la siniestralidad en la AP-7 en Tarragona

Tres accidentes graves entre camiones en la AP-7 en el sur de Tarragona en menos de una semana han evidenciado la necesidad de nuevas normas de circulación en la autopista. El Servei Català del Trànsit considera prácticamente idénticos el tipo de accidente que se ha producido este martes a la altura de L'Aldea, que ha implicado a tres camiones, con el del fin de semana en L'Ampolla, que mantuvo durante 30 horas la autopista cerrada al tráfico en sentido norte.

Parlos anuncia nuevas medidas

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha avanzado algunas de las medidas para reducir la siniestralidad en el Ebre, que incluyen limitar la velocidad, controles con drones y radares "intensivos" en la zona.

Los automovilistas y las administraciones municipales implicadas han reclamado más carriles tras los constantes siniestros en la zona. Parlon ha subrayado que la próxima semana darán más detalles en rueda de prensa

Controles y menos velocidad para los camiones

La consellera ha afirmado que, en paralelo a las mejoras en la infraestructura que se están trabajando desde Territori y el Ministerio de Transportes, entre las "medidas de choque" habrá controles específicos de los Mossos d'Esquadra. La consellera ha recordado que cada día circulan 12.000 camiones y que estos controles estarán destinados al transporte y al estado de los vehículos.

En los últimos días, dos accidentes han cortado la AP-7 durante muchas horas: uno con un camión cisterna el fin de semana en l’Ametlla de Mar, y el martes con tres camiones implicados en l’Aldea.

Este viernes, la consellera de Interior ha afirmado que reducir la siniestralidad en la vía implica realizar mejoras en la infraestructura y, también, adoptar medidas "de choque" más inmediatas. En este sentido, ha confirmado que reducirán la velocidad a 100 km/h para los turismos y 80 km/h para los camiones, que no podrán realizar adelantamientos. Esto irá acompañado de la colocación de radares "intensivos" en la zona.

"Estas son dos de las medidas de choque que aplicaremos, además de realizar controles con drones en determinadas horas", ha expuesto Parlon, que ha señalado que es un tramo con un tráfico de camiones distinto.