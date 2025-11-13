Los hoteleros catalanes de la 'zona eclipse' afirman estar "al completo desde julio"

La previsión y el alto interés que despierta el eclipse de sol total del próximo 12 de agosto están agotando la disponibilidad de alojamiento en las zonas de Catalunya en las que se espera vivir el fenómeno con más intensidad. El Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre concentran la mayoría de poblaciones donde se prevé que la desaparición total del sol detrás de la luna sea más impactante. Y es precisamente en estos lugares donde, nueve meses antes, muchos negocios de hostelería ya están colgando el cartel de 'completo'. La gran expectación que ha suscitado, junto al hecho que se dé en pleno mes de vacaciones, son dos de los argumentos que apuntan los hosteleros.

Los alojamientos lo están viviendo con asombro inesperado. "Nosotros no teníamos ni idea del eclipse y nos sorprendió mucho que, de repente, hubiera tantas reservas para una fecha de entre semana, lo buscamos por internet y lo entendimos", explica Ester Lorente, del Hannis Hotel Boutique de Gandesa, una de las ubicaciones que se convertirán en tribuna privilegiada del fenómeno. El establecimiento, que abrió hace apenas siete meses, tiene 26 plazas, de las cuales ya no queda ninguna disponible: "La primera reserva la recibimos el 1 de junio y en un mes colgamos el 'sold out', estamos completos desde julio". "Nos impresionó la antelación y el motivo, pero todo lo que sea gente que visite esta zona perdida del mapa está muy bien", apunta Lorente.

Precisamente, una de las reservas del Hannis Hotel Boutique corre a cuenta de Patricio Julià, de Barcelona, amante de los fenómenos solares y lunares. Al ver que en Barcelona no se vería al 100%, quiso reservar alojamiento en la 'zona eclipse' y la única reserva la encontró en Gandesa. "Fue un golpe de suerte porque no encontré nada más, ahora solo espero poder coger vacaciones", asegura Julià, que con tanta antelación todavía no puede pedirse los días libres. Muchos de los establecimientos, en previsión del fenómeno o bien por la exagerada anticipación, han preferido mantener el mes de agosto como no disponible e ir acumulando lista de espera.

Prades y el Montsant, punto Starlight

En el Camp de Tarragona, las Muntanyes de Prades (Baix Camp) y la Serra de Montsant (Priorat) prometen ser una auténtica meca para los curiosos estelares por su situación privilegiada en altitud y por ser considerado, desde el año 2021, un Cielo Starlight, calificación que garantiza a algunos espacios con una excelente calidad y visibilidad del cielo. Desde el Càmping de Prades, uno de los más importantes del territorio y con una larga experiencia en el sector, aseguran que es "la primera vez" que las reservas han subido tan rápido, tan pronto y en una semana tan concreta.

Con 600 plazas en total ya solo quedan un 30% de libres, algo inaudito a estas alturas de la temporada. Mireia Sans, directora del centro de ocio, afirma que la marea de reservas ha sido "una grata sorpresa para todo el mundo". De entre la procedencia de clientes, Sans prevé que, además de los "habituales", muchos otros visiten la zona por primera vez.

Los visitantes 'novatos', procedentes de distintos puntos del Estado o de Europa, que pisen el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre por primera vez, son "el valor" de eventos como este. Desde la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la provincia de Tarragona (FEHT), Xavier Guardià celebra el empeño en reservar porque "gente de todo el mundo conocerá el territorio y querrán volver, eventos como estos ayudan mucho a proyectarnos". El portavoz de la FEHT asegura que el territorio de Tarragona y el Ebro está "totalmente preparado" para recibir, aunque sea por una sola noche, una gran cantidad de visitantes.