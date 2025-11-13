Detenidos dos hombres en Tarragona por transportar 170 paquetes de hachís preparados para esconder dentro del organismo

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres en Tarragona, de 40 y 51 años, que transportaban cuatro piezas rectangulares y 166 cilindros de hachís. Llevaban la droga dentro de una maleta con los bultos que se suelen usar para transportar estas sustancias dentro del organismo y que se intervienen habitualmente en controles de pasajeros de los aeropuertos.

De hecho, los arrestados viajaban desde Alicante hacia el aeropuerto del Prat por la AP-7 cuando los pillaron. Los agentes trasladaron el vehículo a dependencias policiales y detuvieron a los dos hombres, acusados como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Está previsto que pasen a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona en las próximas horas.

Los hechos tuvieron lugar este miércoles a las once y media del mediodía. Una patrulla de los Mossos detectaron un vehículo sospechoso estacionado en el área de servicio de la confluencia de la C-14 con la AP-7, al término municipal de Vila-seca (Tarragonès). Cuando los agentes se acercaron, el vehículo arrancó "bruscamente" y huyó a gran velocidad por la autopista AP-7 en sentido Tarragona. Con el apoyo de otra patrulla, los Mossos interceptaron el vehículo en su punto kilométrico 236, en el área de descanso del Mèdol (Tarragona). A pesar de la orden para que pararan, todavía hicieron algunas maniobras temerarias con el coche para intentar escaparse.

Adentro del vehículo encontraron la maleta que escondía los cuatro paquetes de hachís y 166 envoltorios en forma de cápsula. Estas balas permiten esconder la droga dentro del organismo. Se recubren de material resistente porque no se disuelven en el estómago, a pesar de que una rotura accidental puede causar intoxicaciones muy graves e, incluso, la muerte.

La actuación se enmarca en los dispositivos preventivos que los Mossos d'Esquadra llevan a cabo en el territorio, con controles aleatorios y dinámicos orientados a prevenir y detectar delitos de todo tipo.