Renfe recupera las líneas de Regionales sur de Rodalies en Tarragona y Reus, un año después del inicio de las obras

Vuelta a la normalidad, según Renfe, con la recuperación total de los servicios ferroviarios y las líneas comerciales y el aumento de la frecuencia de paso en los Regionales del sur. Más de un año después del inicio de las obras que han afectado el paso de los trenes por Roda de Berà, Sant Vicenç de Calders y Castelldefels, Rodalies ha marcado el sábado 22 de noviembre como el primer día de los nuevos horarios que, aseguran, proporcionarán una "mejora en los tiempos de viaje".

Renfe ha informado que a partir de ese día se ofrecerán más trenes y más líneas de los Regionales del sur, entre Barcelona y ciudades como Tarragona, Reus, Tortosa y Lleida. Se reprogramarán las líneas R13, R14, R15, R16, R17, RT1 y RT2, lo que permitirá "la recuperación del servicio, la mejora en los tiempos de viaje, el aumento de las frecuencias o la amplitud horaria". Es especialmente relevante la recuperación de las líneas R13, entre Sant Vicenç de Calders y La Plana-Picamoixons, y la RT1, que conecta Tarragona, Vila-seca y Reus.

En este sentido, la operadora ha informado que con la recuperación de la línea R13 se retomarán los trenes directos desde Valls a Lleida y Barcelona sin necesidad de transbordo. Habrá cuatro convoyes diarios por sentido, lo que mejorará la oferta histórica que había antes de las obras, que era de dos por día y sentido, además de dos lanzaderas hasta Sant Vicenç de Calders y La Plana-Picamoixons. También se mejorará la amplitud horaria entre Valls y Barcelona, con lo que la llegada del primer tren a la capital catalana será a las 8 horas de la mañana, y el último en dirección al Alt Camp saldrá a las 19 horas.

Mejoras entre las capitales

En cuanto a la conexión entre Tarragona y Barcelona, se consolidan los intervalos de 30 minutos de paso en días laborables que se implantó este pasado mes de marzo. La oferta, informa Renfe, se complementará con trenes semidirectos tipo Regional Express, que pararán en Altafulla-Tamarit, Torredembarra, Sant Vicenç de Calders y, en algunos casos, en Vilanova i la Geltrú. Otra de las novedades será en la conexión entre Reus y Barcelona, que tendrá en los días laborables trenes como máximo cada 60 minutos y se evitarán los agujeros actuales con esperas de una hora y media.

Entre Tarragona y Lleida se incrementarán las conexiones de las líneas R13 y R14 y se pasará de cinco a seis servicios diarios por sentido: dos directos con la R14 y cuatro con transbordo garantizado entre la R13 y la nueva línea RT1 en la Plana Picamoixons. Con los cambios se mejorará la amplitud horaria entre Tarragona y Lleida y se podrá llegar a las dos ciudades alrededor de las 8 de la mañana y de las 22 horas de la noche. Además, por primera vez se programarán trenes R14 entre Tarragona y Lleida sin salir o llegar de Barcelona, para cubrir las necesidades de movilidad en el ámbito de las Rodalies de Lleida y del Camp de Tarragona.

Finalmente, se reordenará la oferta a la reciente estación de Salou – PortAventura. Se mantendrán los trenes directos desde Barcelona (línea R17) por la mañana y se ofrecerán más frecuencias por la tarde (línea RT2).