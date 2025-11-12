El Museo de Arte Moderno de Tarragona se trasladará al Palau de la Diputació a partir del 2028

La Diputació de Tarragona y el Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya firmaron este pasado viernes el protocolo de intenciones para el futuro del Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT), con el que ambas administraciones se comprometen a trabajar conjuntamente para ampliar y adecuar los espacios del equipamiento.

El protocolo establece la voluntad de la Diputació y del Govern de trasladar la sede del MAMT desde la calle Santa Anna de la Part Alta de la ciudad hasta el Palau de la Diputació, en la avenida Sant Antoni, sede institucional actual del ente provincial. El objetivo no solo es ampliar los espacios de los cuales dispone actualmente el museo, sino también "incrementar la proyección nacional e internacional de la equipación y del arte y la cultura de la demarcación tarraconense y convertirlo en un nuevo referente museístico de Catalunya", han señalado fuentes oficiales.

Durante el acto de firma del protocolo, en el Palau de la Diputació, la presidenta del ente, Noemí Llauradó, destacó que “es un proyecto estratégico para la Diputació, no solo por el salto cualitativo que supondrá para el MAMT sino también porque será un gran impulso del arte y la cultura de la provincia”. La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, expresó que “este acuerdo simboliza lo que queremos que sea la política cultural del país: una suma de complicidades institucionales para poner en valor el patrimonio y el talento que tenemos por todas partes, y con una visión de país que entiende la cultura como motor de cohesión y de progreso”.

La adecuación del MAMT en el Palau de la Diputació se plantea como un impulso para consolidar este polo cultural de la demarcación. El nuevo museo actuará como plataforma activa del tejido creativo del territorio, y la intención es que la colección sea el reflejo de un ecosistema artístico vivo, enlazando figuras históricas con artistas contemporáneos. Hay que destacar que está previsto que se añada al fondo artístico del MAMT la Colección Forvm, adquirida por la Generalitat de Catalunya atendido su valor como testigo único de la actividad fotográfica de los últimos cuarenta años en Tarragona y Catalunya.

Próximos pasos

Tal y como se establece al protocolo, la Diputació, con la colaboración de la Generalitat, se compromete a elaborar, antes de mediados de 2027, tres estudios previos: un plan museológico para la definición de la política de colecciones, contenidos y actividades; un estudio previo de usos y espacios de la nueva sede para la descripción de los espacios y las actuaciones arquitectónicas y de instalaciones necesarias; y un plan de actuación, con el calendario y el presupuesto. Por esto, el traslado del MAMT a la nueva ubicación no será antes del 2028.

Estos estudios serán la base para la posterior redacción del proyecto de adecuación arquitectónica y museográfica del nuevo MAMT y también servirán para concretar los compromisos económicos y de gestión de cada administración. Una vez finalizados estos estudios previos, la Diputació de Tarragona y el Departamento de Cultura establecerán, mediante la firma de un convenio de colaboración, las fórmulas y los compromisos que asumen para convertir el edificio del Palau en el nuevo MAMT. En cualquier caso, la Generalitat tiene la voluntad de contribuir económicamente en la adecuación del espacio y la nueva museografía. En cuanto a los gastos de funcionamiento, se estudiarán fórmulas de colaboración en función del papel que el MAMT acabe teniendo en el sistema de museos catalán y la nueva dimensión que se persigue para este centro a partir de lo que determinen los estudios que se encargarán.

50 años del MAMT

El impulso del nuevo MAMT coincide con la conmemoración del 50º cumpleaños de esta equipación cultural. El Museu d'Art Modern fue creado por la Diputació de Tarragona en 1976 para promover el estudio y el conocimiento del arte moderno y contemporáneo y, así mismo, para conservar y mostrar su patrimonio artístico, con especial atención a los creadores de Tarragona, como Julio Antonio, Joan Miró, Mari Chordà o Josep Royo, entre otros.

A lo largo de todos estos años, el MAMT se ha consolidado como un polo cultural de la demarcación de Tarragona y un instrumento para el desarrollo social del territorio, que preserva y proyecta el espíritu creativo y la obra de los artistas, haciendo del arte una herramienta de conocimiento y valores para todo el mundo.