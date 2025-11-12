La Diputació de Tarragona y Vila-seca destinarán 1 millón de euros a la escuela y el conservatorio de música

La Diputació de Tarragona y el Ayuntamiento de Vila-seca (Tarragonès) han renovado el convenio de colaboración para asegurar la continuidad de las enseñanzas musicales en la población, tanto de la Escuela de Música como del Conservatorio, propiedad del ente provincial. Ambas administraciones destinarán más de 1 millón de euros a la financiación del equipamiento, lo que significa un incremento de las partidas anteriores. Actualmente, el Conservatorio y la Escuela de Música de Vila-seca acogen más de 330 alumnos, más de la mitad de los cuales son de fuera del municipio tarraconense.

El acuerdo al que llegaron este martes la Diputació de Tarragona y el consistorio de Vila-seca asegura la continuidad de la aportación económica a los equipamientos culturales, desde el primero que se firmó en 1987 y que se ha ido renovando hasta este año. El pacto suscrito garantiza una inversión de 1.040.000 euros entre ambas administraciones, por lo que la cantidad aportada se incrementa "con el objetivo de garantizar la calidad educativa y la coherencia territorial del sistema de enseñanzas musicales en la demarcación", apuntaron en el acto de presentación del acuerdo.

Según datos del consistorio, este curso escolar el Conservatorio y la Escuela de Música de Vila-seca suman 337 alumnos, el 60% de los cuales provienen de fuera del municipio, especialmente de poblaciones como Tarragona, Reus, Salou, Cambrils, Valls, Montblanc o Alcover.

El alcalde de Vila-seca, Pere Segura, afirmó durante el acto de la firma que "se trata de un acuerdo de futuro que nos debe permitir revisar las necesidades del Conservatorio, garantizar su sostenibilidad económica y avanzar en la coordinación con los demás centros musicales de nuestro entorno". Por su parte, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, explicó que el acuerdo "es un paso a la sostenibilidad del Conservatorio para seguir prestando el servicio público, generador de oportunidades para el territorio", y lo definió como "la apuesta de la Diputació para la cultura y la educación".