Otro accidente mortal
Un muerto y un herido grave en un accidente con tres camiones implicados que corta la AP-7 en L'Aldea (Tarragona)
Se realizan desvíos obligatorios por la salida 308 a la Ampolla en sentido sur y por la 322 en sentido norte hacia la N-340
Con esta víctima, son 125 pas personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este año
Catalunya trabaja en un nuevo sistema de avisos por accidentes e inundaciones en la AP7
La AP-7 se encuentra cortada a la altura de L'Aldea (Baix Ebre, Tarragona) en ambos sentidos de la marcha por un accidente con tres camiones implicados, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT). Entre los conductores de los vehículos se ha confirmado, por el momento, una víctima mortal, la número 125 en las carreteras catalanas este año, y otra persona herida con pronóstico grave.
El siniestro ha tenido lugar a poco antes de las 5.23 horas de la madrugada de este martes, y ha provocado el posterior incendio de uno de los camiones. Once dotaciones de los Bombers de la Generalitat se han desplazado al punto del accidente y han extinguido el incendio unas tres horas más tarde. El SCT ya ha avisado de que la normalidad en la vía tardará en recuperarse habida cuenta la aparatosidad del suceso.
Las causas del accidente todavía se están investigando, pero desde Bombers apuntan a que se trataría de un choque frontal de dos de los camiones, que posteriormente habría afectado a un tercer vehículo. Uno de ellos ha saltado la mediana de la carretera, por lo que la afectación al tráfico es en ambos sentidos de la autopista.
Uno de los conductores ha fallecido en el accidente, la víctima mortal número 125 de este 2025 en las carreteras de Catalunya. El otro conductor ha resultado herido grave y el SEM lo ha trasladado al Hospital Joan XXIII de Tarragona. El accidente ha obligado a la activavión de 10 patrullas de los Mossos d'Esquadra y de dos unidades del SEM, además de los Bombers.
En cuanto a la afectación viaria, se ha cortado la AP-7 en l'Aldea en ambos sentidos. Se hacen desvíos por la salida 308 de l'Ampolla en sentido sur y por la salida 322 de l'Aldea en sentido norte.
Se da la circunstancia de que el tráfico en esta autopista a la altura de L’Ampolla (Tarragona) quedó cortado durante más de un día por el vuelco de un camión cisterna cargado de diésel que tuvo lugar el sábado tras un accidente con un vehículo.
