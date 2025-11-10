Restablecido el tráfico en la AP-7 en Tarragona tras el vuelco de un camión cisterna en L’Ampolla

El tráfico en la AP-7 a la altura de L’Ampolla (Tarragona) quedó completamente restablecido este domingo a las 23:22 horas, después de más de un día de corte por el vuelco de un camión cisterna que tuvo lugar el sábado. Según ha informado el Servei Català de Trànsit a este diario, el tráfico se normalizó por completo alrededor de las 00:10 horas de la noche del domingo al lunes.

La autopista permaneció cortada desde las 14:00 horas del sábado en ambos sentidos, entre L’Ampolla y L’Ametlla de Mar. No obstante, hasta el domingo no se iniciaron los trabajos de retirada del vehículo siniestrado. Las tareas de limpieza y seguridad provocaron colas de más de 11 kilómetros en la AP-7 y 9 kilómetros más en la N-340 a su paso por L’Ampolla durante la tarde del domingo.

Los Bombers de la Generalitat desplazaron cuatro dotaciones al lugar del accidente, con un Furgón de Riesgo Químico y personal del Grupo de Intervenciones en Riesgos Tecnológicos, encargados de supervisar el trasvase del gasoil volcado.

El trasvase de los 29.000 litros de combustible que transportaba el camión finalizó hacia las 19:30 horas, momento en que una grúa comenzó las labores de retirada del vehículo. Finalmente, a las 23:22 horas, se pudo proceder a la reapertura total de la AP-7 en este punto, si bien la circulación no se normalizó del todo hasta las 00:10 horas.