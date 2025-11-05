Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Los Mossos d'Esquadra detienen a dos hombres por 17 hurtos en la autopista AP-7 en Tarragona

Uno de ellos cuenta con siete antecedentes por delitos patrimoniales

Tarragona inicia la retirada de unos 500 contenedores soterrados en el estreno de su nueva contrata de limpieza

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra.

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

ACN

ACN

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra han detenido esta madrugada en la comarca del Tarragonès a dos hombres de 34 y 44 años, como presuntos autores de diecisiete delitos de hurto en el interior de vehículos en grado de tentativa. Además, se les atribuyen los delitos de daños, lesiones y resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad. En cuanto a los dos detenidos, uno de los cuales cuenta con siete antecedentes por delitos patrimoniales, está previsto que en las próximas horas pasen a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.

Los hechos se han producido alrededor de las 01.40 horas de la madrugada de este miércoles cuando una patrulla que efectuaba tareas de prevención de delitos en la autopista AP-7, en su paso por Tarragona, ha sido alertada de posibles hurtos en esta vía. Al llegar al área de servicio ubicada en su punto kilométrico 237, los Mossos han visto huir a dos hombres corriendo, que seguidamente se han escondido. Los agentes han podido interceptarlos, momento en el que han opuesto una fuerte resistencia y han agredido a los policías para intentar escabullirse, según explica Mossos a través de un comunicado.

Otra patrulla ha acudido inmediatamente al lugar y finalmente se los ha detenido. En las gestiones posteriores de comprobación, se ha contabilizado un total de diecisiete camiones que presentaban daños. En concreto ocho estaban estacionados en el área de descanso de la AP-7 en sentido norte y nueve más en el mismo punto pero en sentido sur. A pesar de que las lonas de los vehículos presentaban daños, en una primera observación los agentes han constatado que los ladrones no habían tenido tiempo de llevarse nada del interior.

Noticias relacionadas y más

Los Mossos d'Esquadra mantienen actualmente abierta una investigación alrededor de los hechos y de la implicación de un tercer ladrón que ha conseguido huir del lugar de los hechos con un vehículo a gran velocidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
  2. Casi 40.000 hogares de Badalona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
  3. Hyundai pone la primera piedra para levantar su nueva fábrica de pilas de hidrógeno
  4. Yo nunca doy el DNI': un experto explica cómo dar tus datos de forma segura en hoteles y alojamientos
  5. El abogado de Sijena entra en el MNAC para 'revisar' las pinturas pero se irá sin poder interrogar a los técnicos ni acceder a las reservas del museo
  6. Incendio en el restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca: quema toda la cúpula del local
  7. Historiadores y entidades alertan de una pérdida “irreparable” por el derribo de estaciones de tren centenarias
  8. El entorno de la Sagrera ya tiene 633 pisos en construcción y 9.203 más en perspectiva

Los Mossos d'Esquadra detienen a dos hombres por 17 hurtos en la autopista AP-7 en Tarragona

Los Mossos d'Esquadra detienen a dos hombres por 17 hurtos en la autopista AP-7 en Tarragona

Quirós cifra en unos 350.000 millones euros la inversión prevista para regenerar los barrios del norte de L'Hospitalet

Quirós cifra en unos 350.000 millones euros la inversión prevista para regenerar los barrios del norte de L'Hospitalet

DIRECTO | Feijóo y Abascal activan ya el relevo de Mazón con Pérez Llorca de favorito

DIRECTO | Feijóo y Abascal activan ya el relevo de Mazón con Pérez Llorca de favorito

El juez del 'caso Begoña Gómez' imputa a una alto cargo de Moncloa y descarta cerrar la causa

El juez del 'caso Begoña Gómez' imputa a una alto cargo de Moncloa y descarta cerrar la causa

Pablo Motos y Juan del Val abordan con estas palabras la dimisión de Carlos Mazón y defienden a Maribel Vilaplana

Pablo Motos y Juan del Val abordan con estas palabras la dimisión de Carlos Mazón y defienden a Maribel Vilaplana

Los alimentos de temporada que ayudan a fabricar 'la hormona de la felicidad' y prevenir el estrés crónico

Los alimentos de temporada que ayudan a fabricar 'la hormona de la felicidad' y prevenir el estrés crónico

El hijo de Leo Messi recuerda al Barça en su 13º cumpleaños

El hijo de Leo Messi recuerda al Barça en su 13º cumpleaños

Borja Vázquez, CEO de Scalpers, crítico sobre los empresarios en España: "La gente no necesita ayudas, necesita ganas"

Borja Vázquez, CEO de Scalpers, crítico sobre los empresarios en España: "La gente no necesita ayudas, necesita ganas"