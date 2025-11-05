Sucesos
Los Mossos d'Esquadra detienen a dos hombres por 17 hurtos en la autopista AP-7 en Tarragona
Uno de ellos cuenta con siete antecedentes por delitos patrimoniales
Tarragona inicia la retirada de unos 500 contenedores soterrados en el estreno de su nueva contrata de limpieza
Los Mossos d'Esquadra han detenido esta madrugada en la comarca del Tarragonès a dos hombres de 34 y 44 años, como presuntos autores de diecisiete delitos de hurto en el interior de vehículos en grado de tentativa. Además, se les atribuyen los delitos de daños, lesiones y resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad. En cuanto a los dos detenidos, uno de los cuales cuenta con siete antecedentes por delitos patrimoniales, está previsto que en las próximas horas pasen a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.
Los hechos se han producido alrededor de las 01.40 horas de la madrugada de este miércoles cuando una patrulla que efectuaba tareas de prevención de delitos en la autopista AP-7, en su paso por Tarragona, ha sido alertada de posibles hurtos en esta vía. Al llegar al área de servicio ubicada en su punto kilométrico 237, los Mossos han visto huir a dos hombres corriendo, que seguidamente se han escondido. Los agentes han podido interceptarlos, momento en el que han opuesto una fuerte resistencia y han agredido a los policías para intentar escabullirse, según explica Mossos a través de un comunicado.
Otra patrulla ha acudido inmediatamente al lugar y finalmente se los ha detenido. En las gestiones posteriores de comprobación, se ha contabilizado un total de diecisiete camiones que presentaban daños. En concreto ocho estaban estacionados en el área de descanso de la AP-7 en sentido norte y nueve más en el mismo punto pero en sentido sur. A pesar de que las lonas de los vehículos presentaban daños, en una primera observación los agentes han constatado que los ladrones no habían tenido tiempo de llevarse nada del interior.
Los Mossos d'Esquadra mantienen actualmente abierta una investigación alrededor de los hechos y de la implicación de un tercer ladrón que ha conseguido huir del lugar de los hechos con un vehículo a gran velocidad.
