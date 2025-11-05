Red de carreteras
El Gobierno adjudica 10,6 millones a la conservación de carreteras de la demarcación de Tarragona
Son cerca de 100 kilómetros de vías como la AP-7 y la A-7
El Ministerio de Transportes del Gobierno ha adjudicado por 10,6 millones de euros, IVA incluido, un contrato de conservación y explotación de la red estatal de carreteras en la demarcación de Tarragona durante los próximos dos años. Esta acción incluye actuaciones en cerca de 100 kilómetros de vías del sector número 4, como de autovías. Algunas de las carreteras afectadas son la autopista AP-7 y la autovía A-7.
El contrato adjudicado se concreta en la vigilancia y la atención a los accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de las instalaciones. Los tramos afectados por las actuaciones serán el sector de la autopista AP-7 entre Alcanar y Salou, el enlace de la autovía A-7 en el punto kilométrico 281, otro de la carretera C-42 en el punto kilométrico 319 y las áreas de servicio de l'Hospitalet de l'Infant y el Baix Ebre. El período previsto es de dos años, con la posibilidad de prórrogas de tres años y nueve meses.
Además, el contrato, al cual ha dado luz verde el Consejo de Ministros, prevé la implementación de sistemas de señalización vertical de detección de velocidad y limitación de velocidad variable en la autopista AP-7, en el tramo comprendido entre los kilómetros 288 y 313, a su paso por las Terres de l'Ebre.
Según ha subrayado Transportes, el contrato se enmarca dentro de una estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, hecho que ha obligado a las empresas ganadoras a incluir en sus ofertas cálculos de la huella de carbono generada durante la ejecución en cada tramo de carretera.
