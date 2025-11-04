Los vecinos de Tarragona apremian a renovar el servicio de limpieza: "La situación es insostenible"

Los problemas en torno a la limpieza ha llevado al límite a los vecinos de Tarragona. El Ayuntamiento ha recogido el guante y este miércoles a medianoche toma las riendas de la renovada contrata municipal Urbaser, la nueva adjudicataria. Tras años de prórrogas y paralizaciones judiciales, se trata del contrato más elevado de la historia de Tarragona: 234 millones de euros. La ciudadanía espera la llegada del nuevo servicio con la ansia propia de haber cuestionado el servicio de limpieza durante años.

A Manel y Cristian, dos amigos y vecinos de la zona de la calle Pere Martell, solo les hace falta una pregunta sobre la actualidad de la limpieza para empezar a discutir. "Si hay esperanzas en mejorar están puestas en el nuevo contrato, que espero que sea rápido, porque es lo único que podría cambiar la situación insostenible de las calles", dice Manel, que asegura que estará "el primer día", es decir, este miércoles 5 de noviembre, en la calle para "comprobarlo".

"El nuevo contrato lo debe cambiar todo", dice él, a lo que su compañero de bar, Cristian, señala que el problema está en el comportamiento de los vecinos. "La situación no cambiará porque el incivismo de la gente seguirá estando allí; si tú ves que la ciudad está sucia es normal que la gente no haga nada".

Para Marina Solé, vecina del barrio del Port, la situación también es crónica: "La limpieza de las calles de Tarragona hace años que no es buena, vivimos en una ciudad sucia porque cada dos por tres se llenan los contenedores", apunta, que asegura que "la gente tira la basura a cualquier hora" y eso produce "malos olores y que los contenedores estén siempre llenos".

La vecina recuerda que hay unas horas habilitadas para tirar las basuras y fomentar el civismo, y que la calidad de la limpieza pública "puede llegar a tener consecuencias para la salud, además de que da muy mala imagen a los que pasamos cada día por estas calles, y ya no digo a los turistas".

Los cambios esperados con el nuevo contrato

La llegada del nuevo contrato de la basura, esta misma semana, se plantea como una esperanza en este sentido. Los vecinos coinciden, en general, en considerar "insuficiente" la limpieza pública de Tarragona aunque algunos también apuntan al "incivismo de mucha gente" que también afecta la vía pública y que "ya no es culpa del Ayuntamiento". Pero la entrada de la nueva empresa y la promesa de "cambios desde el primer día", como anunció el propio alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, parece una oportunidad de cambio del paisaje urbano tarraconense.

"Tarragona siempre ha estado sucia, yo no la recuerdo de otra forma", lamenta José, vecino joven de la plaza Catalunya del barrio de Sant Pere i Sant Pau. Si bien es cierto que algunos entornos más transcurridos, como la misma plaza del barrio, están más cuidados, asegura que "la limpieza y la suciedad están en calles secundarias, donde pasa menos gente". La crítica la hace extensiva al centro de Tarragona, donde va a trabajar cada día: "Ya no me refiero solo a las calles y a la limpieza, es cómo cuidamos la ciudad, porque hay muchas aceras rotas, basuras siempre llenas... esto va más allá de la limpieza".

La dificultad de renovar el contrato es algo que queda en un segundo plano porque, o bien los vecinos no son del todo conscientes de ello, o valoran más la afectación que tiene la limpieza pública. "Solo con la idea de que veamos cambios en el sistema de limpieza, ya hay que ponerle esperanza, porque seguro que peor que ahora no lo podrán hacer", sigue Marina. Ella asegura que su barrio es "uno de los más sucios" de la ciudad y que "solo hay que ver las calles" pero quiere dar un voto de confianza a los mensajes del alcalde de disponer de más personal, mejor maquinaria y más insistencia. Su barrio es uno de los que más containers soterrados tiene, que serán retirados en los próximos cinco meses.

A la limpieza se le suman temas paralelos, mencionados por los mismos vecinos, como la gran presencia de palomas en la ciudad que, según el alcalde, viven en Reus y se desplazan a Tarragona para comer, donde encuentran grandes superficies con alimentos, especialmente en el Port. También apuntan a "unos contenedores llenos" que "cuando uno va a tirar la basura, tiene que escoger entre buscar otra isla de contenedores más lejos o dejarla en el suelo". Tanto en el caso de las palomas, con la intención de "eliminar el 75% de la población en 2 años", como en el de los containers llenos, con una recogida más frecuente, el alcalde ya ha prometido la solución a esos problemas.