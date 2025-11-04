Tarragona empieza a retirar unos 500 contenedores soterrados con su nueva contrata de limpieza

Tarragona iniciará la aplicación del nuevo contrato de la basura esta medianoche, por lo que este martes todavía opera la empresa FCC y este miércoles ya lo hará la nueva, Urbaser. Con la mudanza de servicios, la nueva contrata también se encargará de la retirada de los más de medio millar de contenedores soterrados que todavía quedan en las calles de la ciudad, principalmente en los barrios del norte y de Ponent. Son más de un centenar de islas de contenedores soterrados que serán retirados desde este miércoles, 5 de noviembre, y en los próximos meses, en una operación que tendrá un coste de cerca de 1,2 millones de euros del contrato de la basura. Aquí se puede consultar un mapa con todas las ubicaciones de los contenedores que se jubilarán antes de la primavera de 2026.

El cambio de la adjudicataria es uno de los hitos más esperados de los últimos años en Tarragona: con una ciudad con un nivel de limpieza "absolutamente mejorable", como reconocía el mismo alcalde Viñuales (PSC) en una entrevista el pasado septiembre con EL PERIÓDICO, con un contrato de la basura prorrogado desde hace años y con problemas interminables en los concursos para una nueva empresa, la entrada de Urbaser promete ser una de las medallas del mandato de los socialistas en el Ayuntamiento. Con 234 millones de euros en 10 años, el contrato de la basura es el más caro de la historia de Tarragona.

En la ciudad todavía hay 543 contendores soterrados en 106 islas. Principalmente, se sitúan en los barrios del norte, como Sant Pere i Sant Pau y Sant Salvador; así como en los barrios de Ponent. En 2020, el Ayuntamiento inició la retirada de los contenedores soterrados, más de mil en total, que había en las calles desde la época del alcalde Joan Miquel Nadal (CiU). Sin embargo, el proceso se paró al llegar a las 120 islas retiradas por la paralización del contrato de la basura, que se tuvo que aplazar a falta de un concurso público finalizado. Ahora, el consistorio retoma ese proceso y en cinco meses prevé tener una ciudad sin containers soterrados.

Los contenedores soterrados han generado multitud de críticas por parte de la ciudadanía, tanto de la Part Alta y el Eixample como de los barrios. Una incorrecta instalación, como un mal sistema de drenaje y de limpieza, provocó rápidamente la acumulación de restos de basura y humedades, con los consiguientes malos olores en la vía pública. En algunas zonas, como en la plaza de la Font, los contenedores soterrados llegaron a tener nidos de cucarachas y ratas que afectaban a los negocios de restauración del entorno. Por eso el Ayuntamiento optó en 2020 por la retirada completa de las estructuras.

El calendario previsto de retirada

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el Ayuntamiento de Tarragona comenzará este miércoles la retirada de los contenedores soterrados por la zona de Llevant, en las urbanizaciones de las calles Ernest Lluch y Músics. De allí se retirarán las 6 islas, unos 30 contenedores en total. Este mes de noviembre también se trabajará en las 5 islas situadas en la avenida Països Catalans de Sant Pere i Sant Pau, y hasta diciembre se retirarán las islas de las calles adyacentes a la avenida, que son 10. Aquí hay todas las ubicaciones de los contenedores soterrados que permanecen en la ciudad.

Entre diciembre y enero de 2026 se habrán retirado por completo los contenedores que se encuentran en Sant Pere i Sant Pau con las 29 islas más que hay en la zona de la Quinta Promoció, la Quarta Promoció, la plaza Catalunya y Mas de les Flors, que suman 152 contenedores en total.

Más adelante, entre enero y febrero, será el turno de las 27 islas, unos 130 contenedores, que hay en las urbanizaciones del norte, en Sant Ramon i Santa Isabel, primero, y en Sant Salvador, después. Durante el mes de febrero también se trabajará en los 20 contenedores de cuatro islas que quedan en Tarragona II, y para finalizar, entre febrero y marzo, en los 125 contenedores soterrados en 25 islas que todavía hay en los barrios de Ponent, concretamente en Riu Clar, La Granja, Torreforta y Campclar. Desde el Ayuntamiento avisan que este es el calendario previsto pero que se podría ver modificado.

El coste y la reposición

La retirada de los 543 containers en 106 islas que quedaron pendientes en 2020 costará cerca de 1,2 millones de euros, algo que se amortizará a lo largo de los 10 años del nuevo contrato de la limpieza pública. Este precio, sin IVA, incluye las obras de retirada de las estructuras y la reposición de los agujeros, pero no la compra de los nuevos contenedores de superficie, que en muchos casos ocuparán las mismas ubicaciones anteriores.

La retirada de las estructuras también conlleva la reparación del suelo de la vía pública, que en la mayoría de los casos tendrá un acabado de calzada, mientras que otras opciones, según la calle, serán aceras, tierra o la ampliación de algunas paradas de bus, como en el caso de la de Comellar, en Sant Salvador, y la de Església, en Sant Pere i Sant Pau. Los contenedores de superficie se repondrán, por lo general, en las mismas ubicaciones, aunque desde el consistorio señalan que algunas de las ubicaciones podrían "variar ligeramente".

Este mismo martes, antes de la puesta en marcha del nuevo servicio, el alcalde ha presentado la campaña con Urbaser y ha dicho que "por fin, Tarragona tendrá el contrato de la limpieza que se merece". Para la concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Tarragona, Sonia Orts, la retirada de estos contenedores "siempre ha sido un compromiso del gobierno municipal, ya que han generado muchas críticas por parte de la ciudadanía". Antes de completar la sustitución, apuntan desde el consistorio, era necesario adjudicar la nueva contrata de la basura. En apenas cinco meses, en marzo de 2026 si nada se tuerce, Tarragona volverá a ser una ciudad libre de unos contenedores soterrados tras casi dos décadas de su instalación, que se inició en 2006 y se completó en 2012.