5 de noviembre

Simulacro en Tarragona: las sirenas sonarán este miércoles cerca de la presa de Gaià

Unas 15.000 personas están dentro del ámbito de la prueba, de los municipios del Catllar, la Riera de Gaià, Altafulla y las urbanizaciones de Ferran y Tamarit, en Tarragona

Embalse del Gaià o del Catllar (Tarragonès)

Embalse del Gaià o del Catllar (Tarragonès) / Cedida

El Periódico

El Periódico

Tarragona
Las cuatro sirenas de emergencia instaladas en la zona del pantano del Catllar se pondrán a prueba este miércoles, 5 de noviembre, a las 12:00 horas del mediodía. Los aparatos están colocados en varios municipios de la cuenca del río Gaià, en la comarca del Tarragonès, y también están llamados a participar los habitantes de la zona oeste del término municipal de Tarragona. El simulacro será una prueba para alertar a la población en caso de incidencia en el embalse.

Las cuatro sirenas están instaladas en diferentes puntos del lecho del río Gaià para avisar en caso de accidente en el pantano del Catllar (Tarragonès) durante la primera media hora de inundación. El sonido de evacuación es de un minuto de duración, seguido de un silencio, otro minuto, cinco segundos más y finalmente otro minuto. El sonido de final de alerta es un sonido continuo de 30 segundos. Sin embargo, en la prueba de este miércoles al mediodía no se probará todo el ciclo sonoro, sino solo el primer minuto y el sonido de finalización.

Las poblaciones que tienen situadas las cuatro sirenas son el Catllar, la Riera de Gaià, Altafulla y las zonas de Tamarit y de Ferran, en el término municipal de Tarragona. Unas 15.000 personas están dentro del ámbito de actuación del simulacro y podrán oír las sirenas de emergencia. La prueba forma parte del proceso de implantación del propio Pla d'Autoprotecció (PAU) del pantano del Catllar, coordinado a través de un comité de implantación formado por Protecció Civil, Repsol, la Agència Catalana de l'Aigua y Protección Civil del Estado.

El pantano del Catllar, o del Gaià, está situado en el municipio del Tarragonès que la da nombre y está clasificado como una presa de categoría A, la más alta en cuanto a daños potenciales que puede producir en caso de rotura o mal funcionamiento. Se inauguró en 1975 y almacena agua para usos industriales y para el regadío de los pueblos de la zona. Es titularidad de Repsol.

