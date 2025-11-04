El Nàstic de Tarragona fulmina al segundo entrenador en menos de seis meses por los malos resultados y opta por Cristóbal Parralo

El Nàstic de Tarragona ha destituido al entrenador Luis César tras los últimos malos resultados en el campo y solo con cinco meses y medio en el banquillo. Así lo anunció este lunes a última hora de la tarde, confirmando los rumores y a través de un comunicado en sus redes sociales en el que reconocía la "dinámica negativa del equipo". El sucesor de César en el equipo técnico será Cristóbal Parralo, que ya ha sido confirmado por el club y tendrá este mismo sábado el primer partido con el Nàstic.

En el comunicado publicado, el equipo tarraconense afirma dar por finalizada la vinculación laboral con el entrenador que había fichado a mediados del mes de mayo, poco antes del final de la temporada 2024/2025 y en sustitución de Dani Vidal. El cambio resultó polémico entre la afición grana y el perfil de Luis César, que llegaba a Tarragona para recuperar la ambición del ascenso a Segunda División, no pudo ser posible, ante la Real Sociedad B. El Gimnàstic de Tarragona había puesto todas las esperanzas en el entrenador que, en 2006, había ganado el recordado ascenso a la Primera División.

De este modo, tras las últimas derrotas del Nàstic la semana pasada, primero contra el Atlético Balears (2-0) que le costó la Copa del Rey, y después en casa contra el Atlético de Madrid B (0-3), el Consell d'Administració del Gimnàstic de Tarragona, SAD ha reconocido "la dinámica negativa del equipo, tanto en resultados como en juego". El técnico de Galicia se despide del equipo de Tarragona tras 17 partidos, 10 de los cuales esta temporada: 4 victorias, 4 derrotas y 2 empates.

Con la destitución de César, el Nàstic también finaliza la vinculación con el segundo entrenador, Juan Vizcaíno, este procedente de la escuela grana de La Pobla de Mafumet. En el comunicado, el Nàstic desea a ambos técnicos "la mejor de las suertes en su futuro más inmediato, tanto a nivel personal como profesional".

La sustitución de Luis César en el banquillo del Nàstic ya está cubierta por Cristóbal Parralo. El nuevo técnico ha pasado por clubes como el Deportivo de La Coruña, el Racing de Santander, el AD Alcorcón y el Racing de Ferrol, y llegará a Tarragona en las próximas horas con el objetivo de reactivar al equipo tarraconense, que está tocado a nivel anímico por los últimos partidos pero también por las derrotas en los partidos de ascenso de categoría de las dos últimas temporadas.