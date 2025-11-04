MAPA
Estos son, calle a calle, los contenedores soterrados que Tarragona retirará durante los próximos meses
Consulta en esta cartografía todas las islas de containers subterráneos que la ciudad empieza a eliminar
CONTENEDORES | Tarragona destinará 1,2 millones del nuevo contrato de la basura a sustituir medio millar de contenedores soterrados
El nuevo servicio de la limpieza pública y recogida de la basura de Tarragona, con un contrato a Urbaser por 234 millones de euros, empieza este miércoles. El contrato también prevé la retirada de los 543 contenedores soterrados de más de 100 islas que quedan en la ciudad, un proceso que se iniciará este mismo miércoles, que tendrá una duración prevista de cinco meses y un coste de 1,2 millones de euros.
En el siguiente mapa de EL PERIÓDICO se pueden consultar calle a calle todas las islas de contendores subterráneos que serán retirados antes de la primavera de 2026.
La mayoría de las islas de contenedores soterrados se encuentran en los barrios del norte de la ciudad y de Ponent. Así, permanecen 44 islas en el barrio de Sant Pere i Sant Pau; 27 en Sant Salvador y en Sant Ramon i Santa Isabel; y 25 más en las zonas de Campclar, Riu Clar, Torreforta y La Granja. Además, hay 6 islas en la zona de Músics y 4 más en Tarragona II. Los contenedores soterrados del centro de Tarragona fueron retirados ya en 2020.
