Aquí están, calle por calle, las 106 islas de contenedores soterrados de Tarragona que se retirarán en los próximos 5 meses

Este miércoles entrará en funcionamiento el nuevo servicio de la limpieza pública y la recogida de la basura de Tarragona, con un contrato a Urbaser por 234 millones de euros. El contrato también prevé la retirada de los 543 contenedores soterrados de más de 100 islas que quedan en la ciudad, un proceso que se iniciará este mismo miércoles, que tendrá una duración prevista de cinco meses y un coste de 1,2 millones de euros.

A continuación, EL PERIÓDICO ofrece un mapa de las ubicaciones en las que todavía quedan estas islas de contendores y que serán retirados antes de la primavera de 2026:

La mayoría de las islas de contenedores soterrados se encuentran en los barrios del norte de la ciudad y de Ponent. Así, permanecen 44 islas en el barrio de Sant Pere i Sant Pau; 27 en Sant Salvador y en Sant Ramon i Santa Isabel; y 25 más en las zonas de Campclar, Riu Clar, Torreforta y La Granja. Además, hay 6 islas en la zona de Músics y 4 más en Tarragona II. Los contenedores soterrados del centro de Tarragona fueron retirados en 2020.