El Ayuntamiento de Tarragona celebra la inversión de 1,4 millones de la Generalitat para el patrimonio histórico

El Ayuntamiento de Tarragona ha celebrado la inversión de 1,4 millones de euros por la preservación del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, anunciada este martes por el Govern de la Generalitat. Su alcalde, Rubén Viñuales (PSC), ha destacado la importancia del trabajo conjunto entre administraciones y ha subrayado que esta actuación prevé una ejecución plurianual entre los años 2025 y 2027.

El alcalde ha señalado que el acuerdo consolida "la apuesta" para conservar y realzar el legado histórico del municipio, a la vez que impulsa proyectos que mejoran la conexión entre la ciudadanía y su patrimonio: "Tarragona es historia viva y protegerla es garantizar nuestro futuro como ciudad referente en cultura y turismo sostenible". “Esta inversión es fruto de un buen entendimiento institucional y del reconocimiento de que nuestro patrimonio es una responsabilidad compartida”, ha dicho el alcalde.

Viñuales ha remarcado también que se trata de un hecho único en la historia de las relaciones entre Tarragona y la Generalitat, que “pone en valor una nueva etapa de cooperación leal y efectiva entre administraciones”. El Ayuntamiento “hace tiempo que trabaja para situar el patrimonio en el centro de las políticas urbanas” y que la creación de la comisión paritaria con la Generalitat “permitirá coordinar actuaciones con visión de ciudad y con criterios técnicos y patrimoniales rigurosos”.

Las intervenciones se concretarán en los próximos meses e incluyen la conservación del conjunto arqueológico de Tarraco, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, y varias actuaciones en elementos patrimoniales, como la musealización del Foro de la Colonia, la recuperación de la Puerta Triumphalis del Anfiteatro y la redacción del proyecto del futuro Museo de Historia de la Ciudad en el Beateri de Sant Domènech, que recibirán un millón de euros.