Un simulacro hará sonar este miércoles cuatro sirenas de emergencia en la zona del pantano de Gaià en Tarragona

Las cuatro sirenas de emergencia instaladas en la zona del pantano del Catllar se pondrán a prueba este miércoles, 5 de noviembre, a las 12:00 horas del mediodía. Los aparatos están colocados en varios municipios de la cuenca del río Gaià, en la comarca del Tarragonès, y también están llamados a participar los habitantes de la zona oeste del término municipal de Tarragona. El simulacro será una prueba para alertar a la población en caso de incidencia al embalse.

Las cuatro sirenas están instaladas en diferentes puntos del lecho del río Gaià para avisar en caso de accidente en el pantano del Catllar (Tarragonès) durante la primera media hora de inundación. El sonido de evacuación es de un minuto de duración, seguido de un silencio de duración, otro minuto, cinco segundos más y finalmente otro minuto. El sonido de final de alerta es un sonido continuo de 30 segundos. Sin embargo, en la prueba de este miércoles al mediodía no se probará todo el ciclo sonoro, sino solo el primer minuto y el sonido de finalización.

Las poblaciones que tienen situadas las cuatro sirenas son el Catllar, la Riera de Gaià, Altafulla y las zonas de Tamarit y de Ferran, en el término municipal de Tarragona. Unas 15.000 personas están dentro del ámbito de actuación del simulacro y podrán oír las sirenas de emergencia. La prueba forma parte del proceso de implantación del propio Pla d'Autoprotecció (PAU) del pantano del Catllar, coordinado a través de un comité de implantación formado por Protecció Civil, Repsol, la Agència Catalana de l'Aigua y Protección Civil del Estado.

El pantano del Catllar, o del Gaià, está situado en el municipio del Tarragonès que la da nombre y está clasificado como una presa de categoría A, la más alta en cuanto a daños potenciales que puede producir en caso de rotura o mal funcionamiento. Se inauguró en 1975 y almacena agua para usos industriales y para el regadío de los pueblos de la zona. Es titularidad de Repsol.