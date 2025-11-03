Condenan a diez años y medio de cárcel a un hombre por acuchillar a dos menores en Tarragona en 2023

La Audiencia de Tarragona ha condenado a diez años y medio de prisión al hombre que propinó varias cuchilladas a un menor y le hizo una cuchillada al rostro a otro el 26 de febrero de 2023 en Tarragona. Fiscalía y la acusación particular han acordado con las defensas la rebaja de las penas que permitirán que no entren en la prisión los otros tres investigados.

En concreto, para el investigado principal han pactado siete años y medio de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y tres años más por uno de lesiones con deformidad. La pareja de este ha sido condenada a seis meses de prisión por cada uno de los cuatro delitos de coacciones mientras que a los otros dos procesados, familiares también de la mujer, se los ha condenado por encubrimiento.

Los hechos en 2023

Según el escrito de acusación del ministerio público, el 26 de febrero de 2023, alrededor de las ocho del anochecer, el hijo de la mujer acusada se encontraba en el centro comercial del Parc Central de Tarragona, cuando se inició una discusión con otro grupo de menores. Entre los jóvenes se encontraban las dos víctimas, las cuales propinaron varios golpes en el hijo de la investigada. A raíz de la agresión, el menor golpeado llamó al acusado principal, pareja sentimental de su madre, para explicarle los hechos. "Después de hacer la llamada, el chico manifestó a los otros dos menores que sería mejor que marcharan corriendo porque vendrían con bates", indica el documento de Fiscalía.

A continuación, el investigado principal llegó con otro menor encapuchado donde se encontraban los jóvenes. Según el escrito acusatorio, todos llevaban cuchillos de "grandes dimensiones", a pesar de que el hombre tenía vigente una sentencia del juzgado penal número cinco de Tarragona que le prohibía la tenencia de armas. Una vez en el centro comercial, el acusado le preguntó al hijo de su pareja quién le había pegado y, entonces, propinó varias puñaladas a uno de los menores, a quienes previamente había echado en tierra, y después se dirigió al otro menor y le hizo un corte en la cara. A consecuencia de las cuchilladas, las víctimas sufrieron varias heridas y secuelas.

El día siguiente, la madre del primero menor agredido exigió a los jóvenes que presenciaron los hechos que negaran que su pareja era el autor y les pidió que no informaran a los Mossos d'Esquadra. Además, la acusada aseguró a los agentes que ya no mantenía una relación sentimental con el hombre y que "desconocía" donde se encontraba. Además, cambió las tarjetas SIM del móvil de su padre, también acusado, para "evitar" que pudieran localizar a su pareja. El tío de la acusada, el cuarto investigado, ocultó el hombre en una parcela del camino de la Bulladera, en Tarragona, hasta su detención el 26 de marzo de 2023. El acusado principal ha estado en prisión provisional desde entonces.

Penas de prisión

Los cuatro acusados han reconocido los hechos en la vista celebrada este lunes en la sección segunda de la Audiencia Provincial. Fiscalía, conjuntamente con la acusación particular, han pactado con las defensas una reducción de las penas iniciales que llegaban a dieciséis años de prisión para el acusado principal, diez para la mujer y dos años para los otros dos procesados.

Así, para el investigado principal han acordado siete años y seis meses por un delito de homicidio en grado de tentativa, por el cual también le imponen la prohibición de aproximarse a 500 metros de las víctimas y de comunicarse durante un periodo de doce años. En cuanto al delito de lesiones con deformidad, la pena es de tres años de prisión mientras que por el delito de rotura de condena tendrá que pagar una cuota diaria de tres euros durante doce meses.

A la acusada se la ha condenado como autora responsable de cuatro delitos de coacciones por los cuales se ha acordado seis meses de prisión por cada uno de ellos. A la vez, también se la ha condenado por un delito de encubrimiento. En este caso, no se ha procedido a imponerle ninguna pena por la aplicación del artículo 454 del Código Penal. Finalmente, en cuanto a los otros dos procesados, también se los ha considerado autores del delito de encubrimiento y se los ha dejado exentos de la imposición de la pena por el mismo motivo.

Además, el investigado principal también tendrá que indemnizar en concepto de responsabilidad civil a una de las víctimas la cantidad de 4.950 euros por las lesiones y 50.000 euros por las secuelas, mientras que al otro le tendrá que abonar 5.610 euros y 26.000 euros por los mismos conceptos.