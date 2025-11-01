Movilidad, energía y sostenibilidad: los retos futuros del incipiente Área Metropolitana de Tarragona

Este pasado viernes tuvo lugar el acto de constitución de la Associació per l'Impuls de l'Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona. La finalidad de la nueva asociación, según indican los mismos alcaldes de los siete municipios participantes, es iniciar el segundo paso del proceso metropolitano, que enlazará el anterior Grupo Impulsor con la futura creación de la autoridad supramunicipal: "El año 2026 será clave", apuntan los representantes.

Las prioridades de la asociación serán asentar las bases de lo que deberá ser el Área Metropolitana de Tarragona (AMT), las relaciones internas entre los municipios y las principales competencias. Con referencias próximas de gran consideración, como el Área Metropolitana de Barcelona, este viernes ya se señaló la importancia de temas e intereses conjuntos: la movilidad y el transporte, con la mirada puesta en los avances del futuro tranvía del Camp de Tarragona, así como la competitividad, la energía y la cohesión territorial.

Lo que más valoran los alcaldes de la asociación es la posición conjunta en muchos temas que les permitirá tener más y mejor voz en cuestiones que consideran "de interés territorial". Establecer las prioridades en el transporte público del Camp de Tarragona, el plan director de movilidad o la creación de una empresa energética de abasto supramunicipal son algunas de las carpetas que ya se pusieron sobre la mesa este viernes en La Canonja. "No quiero ideas maximalistas, quiero pragmatismo; en el Camp de Tarragona no podemos ser espectadores, queremos ser los protagonistas de las decisiones; y con la AMT lo podremos ser", dijo el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), al salir de la primera reunión.

La AMT y su embrionaria asociación para el impulso de la agenda metropolitana deben "permitirnos competir en el mundo de una forma mancomunada". Los temas más importantes para los alcaldes: la movilidad y el trasporte público, la vivienda, la sostenibilidad, un nuevo modelo turístico o la energía, entre otros, prometen centrar las prioridades de los siete alcaldes. La nueva asociación, de hecho, ya ha establecido un conjunto de ponencias para tratar estos temas: urbanismo y vivienda; desarrollo económico e innovación; inclusión y cohesión social; cultura; movilidad; servicios básicos y sostenibilidad.

Sistemas públicos de transporte y energía

En cuanto a la movilidad, la nueva agrupación cree que un discurso territorial favorecerá la escucha de la Generalitat en temas importantes como el TramCamp, el tranvía del Camp de Tarragona que debe unir las mayores ciudades del entorno. Sin dejar los otros municipios, los siete alcaldes quieren tener una "voz potente territorial y que se nos tenga en cuenta a la hora de hablar de proyectos como el tranvía". Desde Reus y Tarragona, dos de las grandes ciudades que conectará el TramCamp, hablan de una "necesaria movilidad metropolitana" y una gobernanza que "busque la eficiencia" del sistema.

De este modo, el futuro ente municipal puede ayudar a la hora de establecer prioridades de transporte público, por lo que es "una gran oportunidad" y "una obligación" formar parte de él, con especial atención a la cuenta atrás que marca el año 2028, cuando finalizará el contrato de los trasportes y servicios interurbanos de la Generalitat. Para Viñuales, temas como el Corredor Mediterráneo y el transporte de las mercancías por el interior del territorio serán "prioridades que deberemos tratar de forma conjunta", mientras que el plan director de la movilidad en el Camp de Tarragona "no se puede redactar desde Barcelona y no será así".

En el interés reciente de varios municipios de crear una empresa municipal de energía, como lo han mostrado Tarragona y Reus, el AMT también puede ser un actor importante a la hora de originar una empresa territorial que llegue a todos los municipios. "Es absurdo que las comunidades energéticas sean de dos kilómetros, y tiene todo el sentido del mundo que estas cosas sean unitarias", señaló el alcalde de Tarragona.

Legitimar el AMT a nivel institucional

Con estos principales objetivos y otros que se irán desgranando a medida que avance el calendario, la asociación de impulso del Área Metropolitana de Tarragona ha empezado a andar este último día de octubre en el que los representantes de los siete municipios (La Canonja, Constantí, Valls, Salou, Cambrils, Reus y Tarragona) han suscrito los estatutos de la entidad. En el texto aprobado se establece la "promoción de los intereses comunes de los municipios y en especial la generación de una visión metropolitana compartida" que se hará a través de "un espacio de consenso, de formulación estratégica y de impulso de proyectos transformadores supramuniciaples".

La creación de esta cultura metropolitana y de un pensamiento que va más allá de los límites del municipio resultará imprescindible para la consecución de los objetivos y para "legitimar institucionalmente" el ámbito metropolitano. Entre los objetivos estratégicos, los estatutos fijan la definición de prioridades metropolitanas, impulsan alianzas y una gobernanza flexible, así como la captación de recursos, la proyección económica del territorio y preparar una transición a la estructura definitiva formal, para la que todavía no hay fecha.

La consecución de estos objetivos se realizará a través de procesos de participación público-privada, comisiones temáticas y sectoriales, la coordinación con intrumentos metropolitanos cercanos a la realidad tarraconense y la interlocución institucional ante otras administraciones, así como optar a fondos autonómicos, estatales y europeos.