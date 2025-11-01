Los Castellers de Vilafranca firman la mejor 'diada castellera' de la historia en un Tots Sants descomunal

Histórica 'diada castellera' de Tots Sants la que se ha vivido este sábado, 1 de noviembre, en Vilafranca del Penedès. Los Castellers de Vilafranca han firmado la mejor 'diada' de toda la historia con los dos 'castells de 10' pisos, un hito muy caro de ver, y lo han completado con dos 'castells' más de la máxima dificultad. Los locales han compartido plaza con unos Capgrossos de Mataró y unos Moixiganguers d'Igualada que han salido con resultados muy meritorios, a pesar de no poder completar sus máximos objetivos, y con unos Xiquets de Tarragona con malos resultados que cierran una temporada para olvidar.

Con el permiso de las últimas 'diadas' de la conocida como 'zona no tradicional', es decir, todo aquello que salga del triángulo 'casteller' entre Valls, Vilafranca y Tarragona, la 'diada' de Tots Sants empieza a cerrar un 2025 'casteller' y permite sacar las primeras conclusiones sobre el éxito o el fracaso de muchas de las 'collas castelleras'.

Los Verds, imparables

Los Castellers de Vilafranca llegaban a Tots Sants después de una 'diada' de Sant Fèlix muy negativa, el pasado 30 de agosto, y de dos meses complicados a causa de los cambios que han tenido que aplicar en los troncos de los 'castells' y a las incógnitas que habían generado. Pero la de este sábado era la última 'diada' de la temporada y, por lo tanto, la última oportunidad para resituarse allá donde siempre habían estado. Han iniciado la actuación con el '4 de 9 sense folre', el 'castillo total', que han descargado de manera magistral como hacía seis años que no pasaba. En la segunda ronda, segundo plato fuerte, con el '9 de 9 amb folre', un 'castell' que no se hab descargado nunca. Tampoco ha sido el día en Vilafranca, puesto que el 'castell', de extrema dificultad, ha caído cuando solo se había hecho una de las tres aletas.

Las emociones fuertes de la 'diada' han llegado en la tercera y la cuarta ronda. Antes de dejar perder la actuación, los Verds de Vilafranca han optado por el '3 de 10 amb folre i manilles', que este año les había dado muchos dolores de cabeza. Esta vez, pero, lo han podido descargar de nuevo, entre los gritos y la euforia de la plaza. Son la única colla, este 2025, que ha conseguido completar este 'coloso' del mundo de los 'castells', una buena prueba de la gran dificultad que supone. A continuación se han enfrentado al '4 de 10 amb folre i manilles', el hermano del 3: una de las estructuras más difíciles nunca completadas. Esta vez, Tots Sants ha vuelto a ser talismán por los de Vilafranca y han descargado, por tercera vez en su historia, el 'titán' del mundo 'casteller'.

Solo por el hecho de juntar dos 'castells de 10' y un 'castell net', los Castellers de Vilafranca se han vuelto a coronar como una de las mejores 'collas' del panorama, enviando una respuesta a Valls, donde el pasado domingo la Colla Vella firmó una de las mejores actuaciones de todos los tiempos y la Colla Joves logró el primero '2 de 9 sense manilles'. Todavía no bastante contentos, los Verds han cerrado la 'diada' con el 'pilar de 8 amb folre i manilles' para enmarcar este Tots Sants en lo alto de todas las 'dadas castelleras' y para recuperar toda la confianza que habían podido perder los últimos meses.

A los lados de la plaza

Junto a los locales, los Capgrossos de Mataró han completado una nueva 'tripleta mágica', es decir: el '3 de 9 amb folre', el '4 de 9 amb folre' y el '5 de 8', como ya habían hecho este año en Girona, en Lleida y en Premià de Mar. El resultado, a pesar de que impecable, es insuficiente: los de Mataró querían atacar, por segunda vez este 2025, el '5 de 9 amb folre', un 'castell' de la 'gamma extra' que solo han hecho por les Santes. Sin embargo, la poca gente a la piña de los de la camisa azul ha desaconsejado la apuesta y lo han tenido que aplazar, nuevamente, para las últimas 'diadas' del año.

Los Moixiganguers d'Igualada no habían actuado nunca en la 'diada' de Tots Sants de Vilafranca, y lo han hecho este sábado por primera vez y con buena nota. De entrada, han descargado el tercer '4 de 9 amb folre' del año que los consagra como una de las 'collas' que domina los 9 pisos del panorama, pero después han topado con la dificultad del '3 de 9 amb folre', que ha quedado en intento desmontado y en intento fallido. Como 'colla' grande que son, los de Igualada han resuelto la 'diada' con dos 'castells' grandes: el '2 de 8 amb folre' y el '5 de 8'.

Y finalmente, los Xiquets de Tarragona han firmado un nuevo capítulo de una temporada que está costando, donde el gran objetivo del día, el '4 de 9 amb folre', ha quedado en intento desmontado las dos veces que lo han probado. Los tarraconenses habían empezado con un buen '7 de 8' y se han tenido que conformar con el '4 de 8' y con el '3 de 8' para salir de plaza con tres 'castells' completados.