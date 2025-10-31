Halloween 2025 en PortAventura: todas las novedades y pasajes del terror

Parque de atracciones
El parque de atracciones PortAventura World ya se ha transformado, un año más, en uno de los destinos favoritos para los amantes del miedo y la diversión con una nueva edición de su temporada de Halloween. Hasta el 11 de noviembre de 2025, el parque cuenta con nuevos espectáculos, pasajes del terror, ambientación especial y actividades para celebrar la festividad.
Nuevos espectáculos
Entre las principales novedades de esta edición destaca el estreno de '1,2,3… ¡Ya es Halloween!', un espectáculo original que une al Conde Draco y a los personajes de Barrio Sésamo en una historia llena de música, humor y amistad. Podrá disfrutarse en el área infantil de SésamoAventura.
El parque también suma otros espectáculos transformados para la ocasión, como 'West Blood Frenzy' y 'Vampires' en Far West, o 'Halloween Factory' en el Gran Teatro Imperial de China, que este año incorpora nuevos números acrobáticos.
Además, los visitantes podrán despedir su jornada en PortAventura viendo el desfile “Halloween Birthday Parade”, con carrozas tematizadas y coreografías que podrán verse en el área de Mediterrània del recinto.
Pasajes del terror
Los visitantes más valientes podrán recorrer los diferentes pasajes del terror, cada uno de ellos con distintos niveles de intensidad:
- La Leyenda del Rey Caníbal
- La Isla Maldita
- REC Experience
- La Muerte Viva
- La Maldición del Emperador (Scare Zone)
Una temporada más larga
En 2025, la temporada de Halloween se prolongará dos días más respecto al año anterior, coincidiendo con el puente del armisticio en Francia, que se celebra el 11 de noviembre, una decisión que refuerza la apuesta internacional de PortAventura World, según han informado desde el parque.
