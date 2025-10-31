El embrión de la futura Área Metropolitana de Tarragona echa a andar: "Es un ejercicio de madurez institucional"

Paso importante para constituir la segunda área metropolitana del país y en la primera conurbación catalana después de la de Barcelona. Este viernes por la tarde, los representantes de siete municipios del Camp de Tarragona han firmado un acuerdo pionero encaminado a la creación de la futura Área Metropolitana de Tarragona (AMT), con la constitución de la Associació per l'Impuls de l'Àrea Metropolitana, que será el paso previo al ente supramunicipal. Sin poner calendarios, los municipios han hablado del 2026 como un "año clave" y han etregado el timón del barco al alcalde de La Canonja en un gesto simbólico para ahuyentar el debate de la capitalidad entre Reus y Tarragona.

Tarragona, Reus, Cambrils, Salou, Valls, Constantí y La Canonja suman casi 360.000 habitantes en un territorio que cuenta con una universidad pública, un aeropuerto, uno de los puertos más importantes del Mediterráneo occidental y una de las petroquímicas más grandes de Europa. Las palabras "área metropolitana" se habían dejado oír en el Camp de Tarragona pero nunca con la intensidad que lo hacen ahora, en el que desde hace dos años las típicas 'batallas de campanario' han dejado paso al entendimiento territorial y a una mirada conjunta. "Es tan difícil que nos pongamos siempre de acuerdo que la constitución de la asociación es una gran e importante noticia", ha valorado Roc Muñoz (PSC), flamante presidente de la nueva agrupación.

Tras pasar por los respectivos plenos municipales y con sendas aprobaciones estas últimas semanas, como fue el caso, el pasado lunes, de Tarragona, este viernes se ha creado oficialmente la Associació per l'Impuls de l'Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona, formado por los siete municipios que habían participado en el Grupo Impulsor. La nueva entidad quiere ser un paraguas para las acciones y proyectos pensados para la creación de la futura AMT, y tendrá la sede en el municipio más pequeño y céntrico del área, La Canonja.

Según los estatutos de la asociación, esta tendrá una duración indefinida y deberá elaborar documentos estratégicos y de planificación, organizar jornadas y espacios de debate, buscar la colaboración entre los municipios participantes y aquellos que quieran formar parte, encargar estudios técnicos y promocionar el territorio metropolitano a escala nacional e internacional. "Es la hora de asumir que los retos que tenemos enfrente no entienden de límites municipales", ha dicho Muñoz.

El 'sí, quiero' de los siete municipios

Muñoz, alcalde de La Canonja, será el presidente de la asociación, después del acuerdo de los miembros. Detrás de él, Dolors Farré (Junts), alcaldesa de Valls, y Pere Granados (PSC), alcalde de Salou, serán los vicepresidentes. Granados ha sido el único que no ha asistido al acto, en su lugar lo ha hecho el primer teniente de alcalde. El alcalde de Constantí, Òscar Sánchez (PSC), será el secretario, mientras que el resto de alcaldes actuarán como vocales: Rubén Viñuales (PSC), alcalde de Tarragona; Sandra Guaita (PSC), de Reus; y Oliver Klein (Nou Moviment Ciutadà), de Cambrils. Cuatro municipios del Tarragonès, dos del Baix Camp y uno del Alt Camp.

En el primer discurso tras la creación de la asociación, el presidente ha apuntado algunos de los temas que se deberán tratar "a lo largo del 2026" para asentar las bases de lo que será el AMT en un futuro, y para lo cual tampoco hay fecha. Muñoz ha hablado de "una movilidad eficiente, la transición energética y la necesidad de cambiar el modelo turístico" como algunos de los retos. "Sabemos que son retos grandes, pero también sabemos que lo haremos".

Por su parte, la vicepresidenta primera y alcaldesa de Valls, Dolors Farré, ha apuntado que la asociación "quiere tener la puerta abierta a más municipios" para tratar "unas realidades municipales pero que son conjuntas y que tienen impacto en los servicios y la calidad de vida de nuestros ciudadanos". A los retos del presidente, Farré ha sumado "la vivienda, la sostenibilidad y el Corredor Mediterráneo". El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha alabado la creación de la asociación y lo ha atribuido a la mirada metropolitana: "Hace unos años esto no habría sido posible; hemos hecho un ejercicio de madurez institucional".

Y el 'no quiero' de Vila-seca

En la ecuación de las 360.000 personas, sin embargo, no entra Vila-seca (Tarragonès), que con 24.000 habitantes es la sexta ciudad del Camp de Tarragona. A pesar de que inicialmente formó parte del Grupo Impulsor, este mismo 2025 Vila-seca se dio de baja del proyecto metropolitano al entrar en conflicto con la propuesta del alcalde de Tarragona de ubicar la futura estación intermodal del Camp en terrenos de la capital, cuando la intención inicial era hacerlo en el término de Vila-seca.

La posición de Pere Segura (Junts), alcalde del municipio, es mantenerse en el 'no' al AMT hasta que "cambien las cosas", y de hecho tienen la puerta abierta de los alcaldes de la asociación, pero las perspectivas ahora mismo son de un nacimiento del AMT sin la presencia de Vila-seca.

El Castell de Masricart de La Canonja ha sido el escenario escogido para la escenificación del acuerdo, y no en vano se trata del municipio más pequeño de los siete que forman parte de la asociación: de esta forma se salva, por lo menos de momento, el debate de cuál será la capital del Área Metropolitana de Tarragona, si es que debe tener una. Y también es simbólico que la sede provisional de la asociación sea un municipio que se independizó de Tarragona hace justo 15 años y que se encuentre en el centro geográfico virtual de todos los demás municipios.