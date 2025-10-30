Tarragona se adhiere al Pacte Nacional per la Llengua: "El catalán tiene que seguir siendo útil, plural y presente en la calle"

Acto político el que se ha vivido este jueves en Tarragona, cuando el alcalde Rubén Viñuales (PSC) ha firmado la adhesión de la ciudad al Pacte Nacional per la Llengua promovido desde el Govern. El acto de la firma ha contado con la presencia del conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Vila, que ha valorado positivamente el posicionamiento de "la segunda capital de demarcación del país" en firmar, después de Barcelona.

En Tarragona, que ya se están llevando a cabo varias acciones para promover el uso social del catalán entre la ciudadanía y en el ámbito comercial, la incidencia del Pacte Nacional per la Llengua no se ha concretado en ningún hecho tangible.

"Con la adhesión de Tarragona al Pacte damos un paso adelante en la convivencia, de progreso y de futuro con una lengua que es abierta, moderna y diversa, es un patrimonio que hay que cuidar desde la administración, los medios de comunicación y la calle", ha dicho Viñuales durante el acto. El alcalde espera que la presencia de Tarragona al Pacte Nacional per la Llengua permita "sumar esfuerzos con la Generalitat y mirar adelante, de manera coordinada, para que el catalán continúe siendo una lengua útil, plural y presente".

Por su parte, el conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha definido el Pacte como "un gran acuerdo de país entre las instituciones y la sociedad civil" y como la "iniciativa de política lingüística más importante que ha habido en Catalunya en los últimos años". Vila ha señalado el horizonte del 2030 para empezar a ver los primeros resultados de las acciones promovidas por el Govern en materia de la legua y ha asegurado que la Generalitat quiere apoyar a los municipios porque "son absolutamente cruciales para que el catalán recupere la fuerza".

Un acto que valida aquello que ya se está haciendo

A pesar del acto de la firma y la presencia del conseller Vila a Tarragona, la realidad es que la adhesión al Pacte Nacional per la Llengua no comportará ningún cambio en las políticas lingüísticas del Ayuntamiento de Tarragona a nivel práctico ni teórico, pero sí que valida las acciones que ya se están llevando a cabo. En este sentido, hace un año se inauguró la Oficat TGN, la Oficina de Promoció del Català en Tarragona que, a través de cursos de la lengua, pretende impulsar y facilitar el uso social del catalán y fortalecer la acogida lingüística.

De hecho, fue a través de la Oficat que, este pasado mes de abril se hicieron públicos los datos del uso del catalán en el sector comercial y se reveló que solo uno de cada tres negocios lo utiliza de manera habitual. En este sentido, el Ayuntamiento de Tarragona y la oficina impulsaron una campaña para promover la lengua catalana entre los comerciantes y pequeños negocios con cursos gratuitos. En aquella primera campaña participaron 200 comercios del centro y el Serrallo.