Un juez prohíbe a dos carteristas usar el transporte público de Tarragona durante un año por robar a los usuarios del bus

La justicia ha prohibido a dos ladrones subir a cualquier autobús municipal de la ciudad de Tarragona. La prohibición judicial, activa durante el próximo año, es la sanción a los dos hombres, de 61 y 54 años, por robar a otros usuarios de los autobuses, según han informado este jueves el Ayuntamiento de Tarragona y la Guàrdia Urbana.

A raíz de varias denuncias por robos en el interior de los vehículos del transporte público, gestionadas por la Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT), la Guàrdia Urbana inició una investigación. Tras visualizar y analizar las imágenes de las cámaras de seguridad de los autobuses municipales, pudieron identificar a los dos hombres y los recorridos que realizaban de forma habitual para cometer los delitos.

El pasado miércoles 22 de octubre, la policía local detuvo a los dos carteristas y les acusó de, por lo menos, nueve robos a viajeros de las líneas del transporte público. La detención se llevó a cabo en los andenes de la estación de tren de la ciudad hacia las 7:00 horas de la mañana, por parte de agentes de paisano de la Unidad de Investigación Básica.

Según la Guàrdia Urbana, en el momento de la detención, los dos hombres llevaban prendas de ropa para cambiarse y cubrirse el rostro, con el objetivo de pasar desapercibidos entre las cámaras de seguridad y el personal de los autobuses, y así poder cometer los hurtos menores sin ser identificados. La investigación también permitió a la policía saber el tipo de tarjetas de transporte público utilizaban y su modus operandi, y revelaron que forman parte de un grupo que actúa en los autobuses y que lleva a cabo una actividad delictiva continuada, especializada y coordinada.

El comunicado también informa de que sobre ellos ya constaban órdenes previas y vigentes de búsqueda, detención y presentación por los delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal. Los dos detenidos no son residentes en Tarragona.

La Fiscalía solicitó ante la justicia que a ambos ladrones se les prohibiera subir y usar los autobuses de la EMT durante doce meses, medida que fue concedida por el juez de forma cautelar.