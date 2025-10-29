El Govern ya ha realizado un centenar de actuaciones de emergencia en las Terres de l'Ebre tras las inundaciones

La Generalitat de Catalunya ha llevado a cabo un centenar de actuaciones de emergencia relacionadas con las infraestructuras, los caminos y vías afectados durante las lluvias torrenciales del fin de semana del 12 y el 13 de octubre en las Terres de l'Ebre. Así se ha anunciado este miércoles durante una reunión de seguimiento de las consecuencias con los representantes de los Servicios Territoriales ebrenses en la que también se ha recordado la aportación de 60 millones de euros para paliar los múltiples efectos de la DANA.

Tras 17 días, dos semanas y media, del paso de las tormentas Alice por el extremo sur de Catalunya, que han dejado unas consecuencias extremas en el territorio y que han provocado la activación del traslado de los primeros desplazados climáticos del país, este miércoles la reunión del consejo de dirección del Govern en las Terres de l'Ebre se ha centrado en las inundaciones pasadas. El delegado territorial, Joan Castor Gonell Agramunt, ha asegurado que desde la Generalitat se está realizando "todo lo posible" para arreglar las consecuencias de las lluvias torrenciales.

"El Govern está poniendo todos los recursos necesarios para paliar los efectos de las inundaciones de la manera más rápida posible", ha dicho Gonell, que ha dado la cifra del centenar de actuaciones llevadas a cabo para restablecer infraestructuras, caminos, puentes y carreteras afectados. "Ya hemos aprobado 60 millones de euros para paliar los efectos de la DANA, ampliables en función de las necesidades", ha recordado el delegado. De estos, 10 millones se han movilizado de emergencia y los otros 50 a través del Institut Català de Finances para anticipar aquellos gastos que puedan tener ganaderos, agricultores o comercios y empresas y avanzar en la reparación de equipaciones municipales y redes de drenaje.

Reducir el riesgo de inundación

El Govern también ha aprobado el Plan director que fija las actuaciones en cursos fluviales de las comarcas del Montsià y el Baix Ebre, con el objetivo de restituir los daños causados por la borrasca Alice y reducir, de manera estructural, los riesgos de inundación. Se destinarán un total de 37,5 millones de euros a través de 25 actuaciones, que se llevarán a cabo de manera progresiva en los próximos cinco años. Se prevé que las medidas repercutan en un total de doce municipios.

En materia de gestión de emergencias, la Generalitat está trabajando con la creación del Centro Logístico de Emergencias Catalunya Sud y con un grupo de trabajo para evaluar las medidas iniciadas y determinar las futuras actuaciones que se tengan que llevar a cabo, formado por varios departamentos y entidades del sector público por razón de su competencia, y con un papel relevante del delegado del Govern. Según se anunció este pasado lunes, la intención es ubicar una base de este centro en Amposta y otro en Ulldecona.

Pasados unos días, Gonell también ha aprovechado para hacer un "agradecimiento público y sincero" a los cuerpos de emergencia y de seguridad, trabajadores de los municipios de las Terres de l'Ebre, voluntarios, entidades y asociaciones, así como al trabajo de los medios de comunicación locales.