Unas 200 personas participan en un simulacro de fuga química con activación del Plaseqta en el Port de Tarragona

Unos 200 efectivos de diferentes cuerpos de emergencias han participado este miércoles en un simulacro de accidente químico con activación del Plaseqta en la empresa Terquimsa del Port de Tarragona. El ejercicio ha servido para poner en marcha todos los protocolos y ha simulado un siniestro en la descarga de producto de un barco, con un posterior escape de acrilonitril y tres heridos. Aprovechando el test, tres centros escolares de Tarragona próximos al Port han practicado el confinamiento recomendado en estos casos.

La directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, ha destacado la importancia de que la parte operativa y de los efectivos que tienen que gestionar el Plaseqta también tengan claro como actuar en caso de un siniestro real.

El test ha empezado pocos minutos después de las diez de la mañana. La sala de control del CECAT ubicada en el edificio del 112, en Reus, ha recibido una llamada donde se explicaba que había habido un siniestro en la empresa. A partir de este momento se ha ido transmitiendo la información al comité técnico, más encargado de tomar las decisiones operativas, y al consejo asesor, que ejerce a nivel estratégico y de aviso en la población.

En el Port de Tarragona se han puesto en marcha el grupo de control ambiental que se encarga de hacer las mediciones para detectar la presencia de componentes químicos al aire, así como los Mossos d'Esquadra, Bombers, el Sistema d'Emergències Mèdiques y el plan de autoprotección de la propia empresa.

En este caso se ha simulado que el escape provocaba una nube tóxica, por lo cual Cassany ha explicado que se habría alertado la población mediante un mensaje a los teléfonos móviles y también se habrían activado las sirenas, para que los vecinos se confinaran. "Un simulacro siempre es una buena ocasión para probar todo el sistema y ver aspectos de mejora, que siempre salen", ha explicado la directora general. El responsable de Protecció Civil en Tarragona, Joan Carles Francès, ha valorado que el ejercicio también permite evaluar la "integración entre los diferentes ámbitos de planificación", como son el Plaseqta, el plan de autoprotección de la empresa y el plan de actuación municipal de Tarragona.