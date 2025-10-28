La Diputació de Tarragona prepara el traslado de su centro operativo a la plaza Imperial Tarraco para 2029

La Diputació de Tarragona quiere cambiar su centro operativo y trasladarlo al antiguo edificio de Caixa Tarragona, ubicado en el número 9 de la plaza Imperial Tarraco. El ente supramunicipal prevé una inversión de cerca de 9 millones de euros para hacer frente a la reforma de unas instalaciones que tienen casi 50 años, y la intención es iniciar las obras en 2027 para poder hacer todo el traslado en dos años. La fecha que se marca la Diputació para tener las nuevas instalaciones en marcha es 2029, mientras que el Palau actual del paseo de Sant Antoni continuaría acogiendo la parte más institucional y la celebración de los plenos.

La Diputació de Tarragona tiene en propiedad desde hace años el edificio de la plaza Imperial Tarraco que adquirió con el objetivo de ubicar las oficinas de la administración. El inmueble, que ha sido históricamente la sede de varios bancos, como la Caixa de Estalvis Provincial, Caixa Tarragona y finalmente de Catalunya Caixa y el BBVA, actualmente se encuentra en estado de abandono después de años sin utilizarse. Hace cinco años la Diputació adquirió el edificio completo, anexo al edificio Síntesi, que contiene el Auditori de la Diputació en uso, a la banda de la calle Pere Martell.

Ahora, la intención del ente supramunicipal, según ha anunciado este martes por la mañana, es convocar un concurso de ideas para reformarlo y poderlo reabrir en un futuro. El proyecto se desarrollará en dos fases: cuando se abra la convocatoria, primero se escogerán cinco estudios arquitectónicos que serán los encargados de presentar sus propuestas en una segunda fase. Después, un jurado escogerá la "mejor", con unas obras que podrían empezar en 2027 y durar dos años.

La licitación tiene un presupuesto de 569.101 euros (más IVA) e incluye la redacción de los proyectos básicos y ejecutivos y la posterior dirección de obra. La partida por la reforma sube hasta los 8,9 millones de euros para hacer las obras y poner las instalaciones en funcionamiento que, entre otros, incluye el refuerzo estructural que se ha detectado como necesario después de un estudio previo.

Dobles instalaciones

Sería a partir del año 2029 cuando la Diputació haría el traslado efectivo de las instalaciones y las oficinas que actualmente se encuentran al Palau de la Diputació, y cuando se activaría finalmente el nuevo centro operativo de la plaza Imperial Tarraco. La previsión que ha explicado la presidenta del ente, Noemí Llauradó, es la ubicación de 300 trabajadores, que se sumarían a los 320 que ya trabajan en el edificio anexo. Llauradó también ha explicado que los criterios que se seguirán serán "los de sostenibilidad ambiental y transición ecológica, calidad arquitectónica y la integración del entorno".

El edificio cuenta con poco más de 7.000 metros cuadrados en siete plantas y tres subterráneos. Llauradó ha insistido que las nuevas instalaciones tienen que ser "muy funcionales" para el personal de la Diputació, y que sean "cómodas, confortables y que se pueda trabajar a gusto" en unas instalaciones que permitirán "ganar en eficiencia, eficacia y, en definitiva, en mejor servicio público". La presidenta del ente ha señalado la plaza Imperial Tarraco como el centro neurálgico de la "relevancia económica y administrativa" de la ciudad de Tarragona, donde se ubican otras administraciones como la subdelegación del Gobierno central y los servicios provinciales del Estado, pero también la antigua Facultad de Letras y la estación de autobuses.

Por otro lado, la Diputació también mantendrá el Palau actual, ubicado en el paseo de Sant Antoni, sede del ente. Allá se mantendrán las actividades más institucionales y políticas, así como la celebración de los plenos y las reuniones, con más espacio para los grupos políticos. Paralelamente, la Diputació estudia trasladar el Museu d'Art Modern de Tarragona, actualmente en la calle Santa Anna de la Part Alta y propiedad provincial.