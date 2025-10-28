Comienzan las obras de consolidación del edificio medieval de Ca la Garsa, el antiguo barrio judío de Tarragona

Este martes se han iniciado las obras de rehabilitación estructural de Ca la Garsa de Tarragona, que consisten en la consolidación de las estructuras existentes en la esquina entre plaza de Àngels y la calle Talavera, en el centro de la Part Alta de la ciudad. Estas estructuras, que forman parte de un yacimiento de la época medieval de la ciudad, están actualmente sostenidas por andamios de estabilización como medida temporal desde una actuación de emergencia llevada a cabo en 2018.

Las obras se centrarán en cuatro líneas de acción. Por un lado, se efectuará el recalce de los cimientos del muro de la calle Talavera; estabilizar y coser las grietas que se han formado; reforzar y mejorar los materiales de los arcos y hacer un saneamiento general para retirar todos los elementos degradados de las estructuras que han perdido su función.

Las actuaciones se realizarán en el ámbito del BCIL de Ca la Garsa, pero hay pequeñas afectaciones en la vía pública que limitarán el paso de los peatones por la plaza dels Àngels y por la calle Talavera. Durante la duración de las obras será incompatible el aparcamiento de vehículos. Se prevé que los trabajos duren aproximadamente 4 meses.

Según el concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Tarragona, Nacho García Latorre, “con esta actuación se resuelven dos grandes carencias, históricamente reivindicadas” como son “la restauración del edificio de Ca la Garsa y la reapertura de la calle Talavera, que tanto reclamaban los vecinos de la Part Alta”, y que desde hace años tiene cerrado uno de los extremos por razones de seguridad, con la presencia de los andamios que se colocaron en 2018.

El barrio judío

Entre los siglos XIV y XV, la plaza dels Àngels era conocida como plaza de la Juheria; posteriormente fue cambiando de nombre hasta el siglo XVIII, que ya empezó a recibir el nombre de plaza de la Mare de Déu dels Àngels. Ca la Garsa era el centro del barrio judío de Tarragona, conocido como el 'Call Jueu'. Los restos que se conservan corresponden a un edificio importante construido entre los siglos XIII y XIV, anterior a la expulsión de los judíos y que a estas alturas presenta una estructura muy parcial.