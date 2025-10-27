Tarragona, Reus y Cambrils validan integrarse en la Asociación para el Impulso del Área Metropolitana del Camp

Quedan cuatro días para la constitución de la Associació per a l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona, considerado el embrión de lo que deberá ser la futura Área Metropolitana de Tarragona, la segunda en extensión y en población de Catalunya. Los siete municipios del Camp llamados a formar la asociación incipiente están votando, entre la semana pasada y esta, la adhesión al nuevo ente, que celebrará el acto fundacional el próximo viernes, 31 de octubre, en La Canonja (Tarragonès).

Este lunes ha sido el turno de Tarragona, la ciudad más grande pero no necesariamente la capital de la futura Área Metropolitana. El pleno del Ayuntamiento ha validado los estatutos de fundación de la asociación, no antes sin un largo debate sobre la presencia de ciudad y el voto ponderado que ejercerá. La asociación de impulso del Área Metropolitana ha recibido los apoyos de 16 concejales del PSC, Junts, En Comú Podem y los tres concejales no adscritos, mientras que el PP y ERC han sumado 10 votos en contra; y Vox, una abstención.

El alcalde Rubén Viñuales (PSC) ha recordado que en la votación de este lunes se decidía la adhesión o no a la asociación de impulso metropolitano, no la permanencia en la futura Área Metropolitana, ha defendido que este es "un gran momento para Tarragona" porque concentra centenares de millones de euros en inversiones públicas y porque es el centro de grandes competiciones internacionales de deporte. Para el alcalde este era otro "día histórico" para la ciudad, que en el mismo pleno ha aprobado la firma del convenio para la creación del Consorcio del Patrimonio Romano de Tarraco.

El debate en el salón de plenos ha surgido con dos enmiendas de ERC, que han sido rechazadas, para que la Associació d'Impuls Metropolità tenga una relación de votos entre los municipios miembros que tenga en cuenta la población de cada uno, a diferencia de lo que está previsto de momento, cuando cada ayuntamiento tendrá un voto igual que los demás.

Los otros municipios metropolitanos

La nueva asociación, que se fundará oficialmente este próximo viernes en un acto en el Castell de Mas Ricart La Canonja, con la presencia de los siete municipios miembros. El ente se forma con el objetivo de promover la aplicación y la creación efectiva del Área Metropolitana de Tarragona y para decidir las líneas maestras de lo que deberá ser la unión supramunicipal en el futuro.

Además de Tarragona, los otros municipios también van mostrando estos días la adhesión a la Asociación de Impulso Metropolitano. El primero en hacerlo fue Cambrils (Baix Camp), mientras que la semana pasada lo hicieron también La Canonja y Reus. Esta semana, antes del viernes, el acuerdo habrá tenido que pasar por los plenos de Salou y Constantí (Tarragonès) y Valls. Todos los siete ayuntamientos cuentan con alcaldes del PSC, menos en la capital del Alt Camp, donde Dolors Farré es de Junts, y en Cambrils, donde Oliver Klein es de un partido municipalista.

Por contra, el único municipio que se bajó del carro metropolitano fue Vila-seca, una de las poblaciones más importantes de la demarcación. Su alcalde, Pere Segura (Junts), mostró sus desavenencias con el alcalde de Tarragona ante la propuesta de trasladar la futura estación intermodal, que estaba previsto ubicar en el término municipal de Vila-seca, a los terrenos de la Horta Gran, en la capital.