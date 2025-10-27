Tarragona da luz verde al Consorcio del Patrimonio Romano que debe unificar el "relato histórico" de Tarraco

El pleno del Ayuntamiento de Tarragona ha aprobado este lunes la firma del convenio con la Generalitat y la Agència Catalana del Patrimoni Cultural para la constitución efectiva del Consorcio del Patrimonio Romano de Tàrraco. Se trata del primer paso oficial realizado por una de las administraciones que sustentarán el futuro ente, en el que además se sumarán el Estado, a través del Ministerio de Cultura, la Diputació de Tarragona y el Arzobispado. El Consorcio servirá, como se ha dicho desde el Ayuntamiento, para que la ciudad tenga "un único relato" a la hora de explicar su pasado romano.

A principios del mes de septiembre, casi por sorpresa, el ministerio de Cultura, Ernest Urtasun, y el president de la Generalitat, Salvador Illa, se dieron cita en Tarragona para anunciar algo largamente reivindicado desde la ciudad y necesario para un conjunto patrimonial que este 2025 cumple 25 años en la lista de la Unesco. El Consorcio del Patrimonio Romano de Tarragona, de ahora en adelante más conocido como el Consorcio de Tarraco, empezará a andar en 2026 con las tres administraciones públicas titulares de varios monumentos de la ciudad, además de otros entes públicos y privados como observadores. El presupuesto anual será de más de 6 millones, entre inversiones i entradas.

Este lunes era el turno del Ayuntamiento de Tarragona, que debía decidir si apoyaba o no la firma del convenio que formalizará la creación del Consorcio. Los estatutos se han validado con 16 votos a favor de los 27 totales: lo han apoyado los concejales del gobierno del PSC, Junts, En Comú Podem y los tres concejales no adscritos. Por contra, el texto ha cosechado los cuatro votos en contra del PP y las siete abstenciones de ERC y Vox. Al acabar la votación, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), ha reivindicado el día como "histórico y feliz".

¿Un Consorcio para qué?

El concejal de Patrimonio del Ayuntamiento, Nacho García (PSC), ha sido el encargado de pronunciar el discurso previo para defender la firma del convenio, y lo ha definido como "imprescindible para la ciudad". "Este es el paso más importante que se ha hecho para el patrimonio de Tarragona en 25 años, es hacer política en mayúsculas porque los estatutos que se presentan son los mejores posibles", ha dicho García. Uno de los elementos más importantes y más esperados del Consorcio será la unión en un solo ente de todo el patrimonio de la época romana de la ciudad y de las administraciones propietarias, lo que permitirá "la creación de un relato histórico único" a la hora de explicarse a los visitantes.

El concejal ha loado el papel de "liderazgo" que, ha dicho, ejerce y ejercerá el consistorio dentro del Consorcio, asegurando que la titularidad de los monumentos no se perderá y que solo cambiará su gestión. El nuevo ente estará presidido por el president de la Generalitat, mientras que el comité ejecutivo estará presidido por el alcalde de Tarragona, junto a un consejo asesor con las instituciones científicas.

Según ha confirmado García, el Consorcio contará con un presupuesto de 6,4 millones anuales, de los cuales 1,3 millones procederán de la venta de entradas de los monumentos y el resto lo aportarán la Generalitat y el Ayuntamiento. El comité ejecutivo será el encargado de decidir el destino de las inversiones internas. El concejal también ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la futura plantilla y ha dicho que el personal del nuevo ente, procedente del Museu d'Història de Tarragona y de la Generalitat, "no verá ningún cambio laboral sin su conocimiento".

ERC y PP no lo ven claro

Los estatutos del Consorcio de Tarraco han recibido el apoyo de los socios más fiables del gobierno municipal, Junts y En Comú Podem, además de los tres concejales no adscritos. Sin embargo, entre la oposición de ERC, PP y Vox han crecido las dudas sobre la gestión del patrimonio, la supuesta pérdida de poder de Tarragona en un ente presidido desde Barcelona y el puesto en el que quedará el resto del patrimonio arqueológico e histórico de Tarragona.

Desde ERC, el principal partido de la oposición, Maria Roig ha criticado "las formas y el fondo" de la votación y ha lamentado que con el Consorcio se "entrega la gestión del patrimonio a la Generalitat", como lo demuestra el hecho que "todas las inversiones previstas hasta el 2029 serán en monumentos y puestos que no son del Ayuntamiento". Por su parte, desde el PP, Maria Mercè Martorell ha tirado de memoria y ha utilizado su papel imprescindible en la declaración de la Unesco hace 25 años para asegurar que el Consorcio "no responde a ningún compromiso del año 2000", para criticar que el Consorcio estará presidido por el president de la Generalitat, y no por el alcalde de Tarragona, y para mostrar sus dudas de lo que pasará con el ente si el Govern no cuenta con unos presupuestos para 2026.