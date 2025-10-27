El centro de emergencias de Terres de l'Ebre se activará en 2026 y tendrá bases en Amposta y Ulldecona

La Generalitat trabaja para tener un centro logístico de emergencias en las Terres de l'Ebre operativo en 2026, y este se desplegaría en dos municipios de la comarca del Montsià: uno en Amposta, la capital, y otro en el extremo sur del país, en Ulldecona. Así lo ha avanzado este lunes la consellera de Interior, Núria Parlon, desde Amposta, donde se han tratado medidas de mejora de la gestión vial en episodios de desastres naturales como el que se vivió hace dos semanas en el Ebro.

Los centros logísticos de emergencias permiten disponer en el mismo territorio del material necesario para afrontar la primera atención a los afectados en caso de inundaciones, lluvias intensas, terremotos, incendios u otro tipo de desastre natural. La ubicación de estos centros en las Terres de l'Ebre, donde por ahora no hay ninguno, es una reclamación del territorio que se ha hecho más presente con las últimas lluvias, que provocaron desplazados en varios municipios y el corte de carreteras.

Materiales de primeros auxilios

Según ha anunciado la titular de Interior, el futuro centro logístico de emergencias tendrá dos bases que se situarán estratégicamente a lo largo de los ejes viarios que conforman la AP-7 y la N-340. Cubriría, por un lado, Amposta y los municipios cercanos, y por otro, Ulldecona y la zona sur del Montsià. Los centros dispondrán de materiales de primeros auxilios, mantas, literas plegables, agua o kits de alimentación de primera emergencia para atender a las necesidades más urgentes.

La intención del Govern es tener este centro en el Ebro operativo a lo largo del año 2026, sin concretar más la fecha de la activación, y por eso ya se está trabajando desde la delegación en las Terres de l'Ebre. "En el próximo año queremos tener ya estos centros para poder operar de cara a posibles episodios como el que nos hemos encontrado este año, que ya sabemos que son reiterativos y que nos los iremos encontrando". Según Parlon, actualmente Protecció Civil tiene un convenio con la Cruz Roja "que funciona bastante bien" ha precisado para este tipo de casos, pero cuando la emergencia es extrema, "se saturan las vías y es muy difícil que la ayuda llegue a tiempo", ha precisado.

Anticipar colapsos

El encuentro de la consellera en Amposta ha contado con la presencia de representantes municipales, del Servei Català de Trànsit (SCT), sectores territoriales de Tráfico de los Mossos d'Esquadra y mandos regionales de los Bombers. Se ha puesto sobre la mesa la necesidad de trabajar para anticipar los colapsos circulatorios causados por estos episodios y localizar áreas que puedan acoger a los vehículos pesados. Se ha abordado la necesidad de incorporar sensor para concretar el estado de los puntos que tienen mayor probabilidad de inundación.

Paralelamente, se ha avanzado que el SCT quiere que la nueva aplicación móvil del tráfico, prevista para 2027, incorpore de forma práctica información sobre rutas alternativas en casos de inundaciones. Se está negociando con las empresas que gestionan los navegadores para incorporar esta información mediante avisos de voz y así "evitar distracciones".

Adelantarse a los aguaceros

Por su parte, el alcalde de Amposta, Adam Tomàs, ha valorado positivamente la voluntad de mejorar la coordinación en estos episodios que, insistió, pueden volver a repetirse en el futuro próximo. Recordó, en este contexto, las condiciones particulares que hacen del municipio un espacio complejo cuando se producen grandes aguaceros, por la existencia de barrancos que cruzan las principales vías de tráfico. "Creo que es muy positivo avanzarnos. Desgraciadamente, el cambio climático creo que ya no tiene regreso", ha insistido.

Tomàs, que ha celebrado la iniciativa de la Generalitat de actuar en espacios como los barrancos y las actuaciones del Estado en materia viaria ante los chaparrones, ha pedido comprensión a la ciudadanía y ha avisado que las medidas que se tomen requerirán de estudios previos. "A la gente que ahora sufre de forma más frecuente la inundación de sus casas, esto no se solucionará de hoy para mañana, porque son necesidades estructurales", ha cerrado el alcalde.