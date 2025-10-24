Tarragona pone rumbo al Tour de Francia 2026: "Será un hito sin precedentes"

La ciudad de Tarragona ya mira al mes de julio de 2026 con la meta puesta en la segunda etapa del Tour de Francia. Este viernes, un día después de haberse presentado en París, ha sido el turno para la presentación de las etapas ciclistas en Tarragona. La Rambla Francesc Macià de la ciudad ha sido el escenario de la presentación porque será en realidad el punto de partida de la segunda carrera de la prueba ciclista más conocida del mundo, en un día, el 5 de julio, en el que Tarragona volverá a atraer las miradas del deporte europeo y mundial por unas horas.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), se ha mostrado orgulloso y confiado hablando de la preparación de la ciudad en su vuelta de la capital francesa, donde estuvo presente durante el acto de presentación del Tour 2026. Decenas de miles de personas (el cálculo prevé más de 50.000 espectadores) verán en directo la salida de la segunda etapa de la carrera, que saldrá de Tarragona y llegará a Barcelona siguiendo paralela a la línea de la costa catalana a lo largo de más de 180 kilómetros.

Viñuales ha dado oficialmente el pistoletazo de salida de la "cuenta atrás de un hito sin precedentes" que convertirá Tarragona en "una ventana abierta al mundo". En uno de los eventos con más proyección internacional, la de la ciudad será "una experiencia espectacular" en la que quiere ser protagonista y quiere "dar lo mejor de nosotros". "Se volverá a demostrar que Tarragona está más que preparada para acoger eventos de primer orden. El Tour llega, Tarragona vibrará y el mundo nos mirará", ha concluido el alcalde tarraconense.

El recorrido dentro de la ciudad

La Rambla Francesc Macià, en el centro de Tarragona, será el punto de partida de la segunda etapa que se ha asignado a la ciudad, el domingo 5 de julio de 2026. De los 182,4 kilómetros en total del segundo tramo, habrá 6 en los que será en el término municipal de Tarragona, en el que se prevé una asistencia de entre 50.000 y 80.000 personas de público. Solo en la zona del parque del Francolí, que se preparará para la ocasión, habrá cerca de 20.000 personas.

Todo el recorrido será retransmitido por televisión en todo el mundo, lo que permitirá poner en valor los espacios patrimoniales y más emblemáticos de Tarragona. El tramo dentro de Tarragona pasará por la plaza Imperial Tarraco, la Rambla Nova, el Balcó del Mediterrani, la Via de l'Imperi, el Circo romano y el Anfiteatro, antes de llegar a la Via Augusta para despedirse de la ciudad. Otras calles principales por las que pasará el recorrido serán la calle Pau Casals y la avenida Catalunya. Más allá de la capital y en dirección norte, el Tour pasará por otras ciudades como Altafulla, Torredembarra, el Vendrell y Vilanova i la Geltrú antes de llegar a la capital catalana.

Además del alcalde de Tarragona y del concejal de Deportes del Ayuntamiento, Mario Soler, en la presentación de este viernes también han tomado parte el vicepresidente de la Diputació de Tarragona y presidente del Patronat de Turisme provincial, Enric Adell, y de la representante territorial del deporte de la Generalitat en el Camp de Tarragona, Estefania Serrano. Adell ha definido el evento como "una oportunidad" para que la demarcación se posicione como "una de las mejores destinaciones para el cicloturismo a escala internacional". Serrano, por su parte, ha destacado los "méritos suficientes" que ha cosechado Tarragona en los últimos meses acogiendo competiciones deportivas de primer orden.

El parque del Francolí, centro del Tour en Tarragona

La salida de la segunda etapa del Tour 2026 generará un operativo logístico sin precedentes en la ciudad. El parque del Francolí será el centro neurálgico de la organización y albergará el Fan Park Oficial del Tour de Francia, unos espacios que ocuparán casi 48.000 metros cuadrados. El Village, de más de 4.000 metros cuadrados, se ubicará en la zona de las gradas del Parque del Francolí y es aquí donde también se ubicará el escenario desde dónde, tres horas antes de la salida, se ofrecerán varios espectáculos.

El área destinada al público ocupará un espacio de cerca de 12.000 metros cuadrados y estará delimitada por parte de la calle del Arquebisbe Josep Pont i Gol y otras calles del entorno. Entre otros espacios, también habrá un área de más de 9.000 metros cuadrados que se utilizará de aparcamiento para la caravana publicitaria (con unos 150 vehículos), así como otras zonas de parking, de control policial y un espacio dirigido a los medios de comunicación. En el marco de este operativo, se calcula que habrá más de 1.200 vehículos pesados y 60 camiones.