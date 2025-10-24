Fútbol y justicia
La justicia archiva la querella del Nàstic de Tarragona contra el árbitro Eder Mallo y el equipo recurrirá la decisión
El equipo señala en un comunicado que "agotará todas las vías judiciales posibles"
El Nàstic de Tarragona denuncia al árbitro del partido de ascenso a Segunda División contra el Málaga por falsedad documental
El árbitro del Nàstic - Málaga investigado por corrupción deportiva declara que sintió "miedo" durante el partido en Tarragona
El Nàstic de Tarragona cancela un fichaje que dijo: "Me cago en los muertos de todos los catalanes"
El juzgado de instrucción número 4 de Tarragona ha archivado la causa que el Nàstic de Tarragona inició al denunciar el año pasado al árbitro Eder Mallo por dos supuestos delitos de falsedad documental y corrupción deportiva. La jueza encargada del caso ha tomado la decisión al considerar que no existen indicios de delito tras tomar declaración a Mallo el pasado mes de mayo, mientras que el equipo tarraconense ha anunciado que recurrirá el fallo judicial.
La justicia archivó hace pocos días la querella que el Nàstic de Tarragona presentó en diciembre del 2024 contra el colegiado Eder Mallo por el arbitraje del partido de ascenso a Segunda División realizado en Tarragona en junio del año pasado. El club acusó a Mallo de favorecer al equipo contrincante, el Málaga CF, durante su arbitraje, además de supuestas irregularidades al registrar los documentos oficiales tras el partido. La jueza que lleva el caso consideró que no había indicios de delito en la actuación del colegiado, y por eso archivó la causa.
Este viernes, el club tarraconense ha confirmado, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la recepción del archivo de la causa. También ha anunciado que presentará un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Tarragona. El Nàstic apunta, en el texto, que "confía en la justicia y que agotará todas las vías judiciales posibles" de un proceso que se inició hace más de un año y que consideran "largo y complicado".
"Que nadie dude de que el Gimnàstic de Tarragona SAD seguirá defendido los intereses y honorabilidad de la entidad, así como de sus accionistas, socios y aficionados", ha dicho el equipo.
Los antecedentes
El proceso del Nàstic contra el colegiado Eder Malló llegó a los tribunales en diciembre del año pasado cuando los tarraconenses denunciaron al árbitro por la presunta comisión de dos delitos de estafa documental y corrupción deportiva. El Nàstic acusaba a Mallo de favorecer al equipo contrario en un partido decisivo, la final de ascenso a la Segunda División de la temporada 2023-2024, en un arbitraje que fue muy polémico en Tarragona. Se trata de la primera vez en la historia de la competición deportiva en España que un club se querella contra un árbitro.
La acusación de los tarraconenses se fundamentaba en una investigación de un equipo privado, Método 3, que señalaba que los Mossos d'Esquadra contradecían la versión oficial que el árbitro había firmado tras el partido, y en la que aseguraba haber sufrido "por su integridad física" por la violencia de la afición grana durante el partido en Tarragona. La redacción del acta del árbitro le costó al Nàstic una sanción de 9.000 euros y la obligación de realizar a puerta cerrada cuatro partidos en Tarragona, un hecho que también está a la espera de resolución tras otra denuncia del club tarraconense.
