Tarragona activa la alerta por riesgo de viento y cierra parques públicos y monumentos históricos

El Ayuntamiento de Tarragona ha anunciado, esta media tarde de viernes, que cierra los parques públicos y los recintos históricos patrimoniales por las fuertes rachas de viento de la borrasca Benjamín, que está afectando el Camp de Tarragona, Lleida y parte de la Catalunya Central. La regiduría de Protecció Civil ha activado el Plan de Actuación Municipal (PAM) en fase de alerta y ha enviado consejos de autoprotección a la ciudadanía.

Parques públicos con acceso controlado, como el Parc de la Ciutat, el de Saavedra y el del Amfiteatre, se han cerrado al público a primera hora de la tarde de forma preventiva, así como varios recintos históricos como el Fòrum de la Colònia, el Passeig Arqueològic y el Amfiteatre. La previsión del Ayuntamiento es mantener cerrados estos equipamientos hasta que se desactive el plan Ventcat de Protecció Civil.

El consistorio ha activado el PAM en fase de alerta debido al alto riesgo de viento en Catalunya y recomienda a la población seguir los consejos de prevención, como no dejar objetos no estáticos en las fachadas o en las terrazas, e ir con cuidado con los objetos que puedan caer en la vía pública. También aconseja no acercarse al rompeolas del Port de Tarragona.

Consejos del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Tarragona recomienda a la población:

Vigilar con el mobiliario urbano, grúas y contenedores de basura y con todo aquello que el viento pueda hacer caer.

No acercarse a rompeolas, ni espigones, ni paseos marítimos; las oleadas pueden arrastrar.

No dejar objetos ni tiestos en las terrazas o fachadas.

Si es imprescindible desplazarse en vehículo, tener mucha precaución.

Estar atentos a las predicciones meteorológicas y en el estado de la red viaria.

Seguir las indicaciones de los servicios de emergencia, de policía, protección civil o medios de comunicación.

Se recomienda evitar el acceso de los escolares a los patios o zonas de ocio, para evitar el riesgo de caída de elementos estructurales o de arbolado, durante los momentos en que los efectos del viento puedan ser más fuertes.

Se recomienda evitar la utilización de instalaciones deportivas relacionadas con el deporte al aire libre o en espacios susceptibles de exposición accidental a elementos proyectados o colapsados por la fuerza del viento.

Por último, el Ayuntamiento de Tarragona también recuerda que se pueden consultar los consejos de autoprotección a través de la aplicación TGN Emergències, que se puede descargar de forma gratuita en los dispositivos móviles. En caso de necesidad, se puede llamar a emergencias de la Generalitat con el 112, o al número de la Guàrdia Urbana de Tarragona, en el 092.