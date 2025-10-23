Muere ahogado un hombre en la Cala de la Roca Plana de Tarragona

Un hombre ha muerto este jueves por la tarde en una de las playas de Tarragona, a pesar de la activación de un operativo de salvamento, que no ha podido rescatarlo. La persona con la que ha entrado en el mar, una mujer, sí que ha podido ser rescatada en la operación de Salvamento Marítimo, que se ha tenido que activar a pesar de la alerta general por viento en el Camp de Tarragona y gran parte de Catalunya.

A primera hora de esta tarde, los servicios de emergencia han recibido la llamada de socorro de dos personas que habían entrado al mar en la Cala de la Roca Plana, en el término municipal de Tarragona, y que no podían salir por sus propios medios. Rápidamente, se ha activado el operativo de salvamento, que ha podido rescatar a una de las personas, una mujer que ha tenido que ser trasladada al hospital. Todavía se desconoce su estado de salud.

En cuanto al hombre, no ha sido posible salvarle la vida cuando, tras una hora de búsqueda, ha sido hallado en el mar por efectivos de la división subacuática de los Bombers de la Generalitat. Además de los bomberos y Salvamento Marítimo, en el operativo también han participado los Mossos d'Esquadra.

La zona, conocida como Cala de Becs, es de difícil acceso y no se puede acceder con vehículo terrestre. Este es el segundo rescate de emergencia que se realiza esta semana en Tarragona, tras que el que se activó el pasado lunes cuando cuatro bañistas no podían salir del agua en el sector de la playa de Tamarit. En ese caso, las cuatro personas pudieron ser salvadas con vida.