Los Mossos d'Esquadra buscan a un hombre que ha atracado un banco en Montbrió del Camp (Tarragona)

Los Mossos d'Esquadra buscan a un hombre que ha atracado este jueves una sucursal bancaria en Montbrió del Camp (Baix Camp) con un arma corta y posteriormente ha huido con el dinero, cuya cantidad no ha trascendido.

El atracador ha entrado sobre las 9:00 horas en el banco con la cara tapada para evitar ser reconocido y ha apuntado a los empleados con un arma, que se desconoce si era real o simulada, para que le dieran el dinero, según ha adelantado el Diari de Tarragona y han confirmado a EFE fuentes de la policía catalana.

El hombre ha abandonado después la sucursal sin causar ningún herido. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer los hechos y localizar al atracador.