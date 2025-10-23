Halloween y la Castanyada 2025 en Tarragona: horarios y recorrido de la rúa y las actividades

Tarragona vuelve a celebrar, a finales de este mes de octubre, la fiesta de Halloween y la tradicional Castanyada, y lo hará con dos días llenos de actividades infantiles y familiares, y con una rúa especial como plato estrella. Entre el viernes 24 y el sábado 25 de octubre, el objetivo es ofrecer propuestas para todo el mundo e impulsar el comercio local.

El plato fuerte de la celebración que ha preparado este 2025 el Ayuntamiento de Tarragona será por la tarde del sábado 25, con la segunda edición de la Rúa de Halloween. Después del éxito de la primera edición del año pasado, esta vez el consistorio repite el formato de un pasacalles con elementos tradicionales de esta celebración americana. Desde las 17:30 horas habrá un photocall de la Castanyada y Halloween en la plaza Corsini, y a partir de las 19:00 horas se iniciará la rúa desde la misma plaza hasta la Rambla Nova y el Balcó del Mediterrani.

En ella participarán la batucada Brincadeira y varios grupos: les Catrines, mariachis, dos malabaristas de fuego, la familia Coco y 15 zombis. Una vez en el Balcó del Mediterrani la batucada ofrecerá un repertorio para amenizar el público. "Es algo que los comerciantes y la ciudadanía nos vuelve a pedir después del éxito del año pasado. La tradición se une con la modernidad, la Castanyada es totalmente compatible con Halloween", aseguró la concejal de Comercio del consistorio, Montse Adan, durante la presentación.

Además de la rúa de Halloween, al cabo de los dos días habrá otras actividades en la ciudad. Estas empezarán el viernes 24 de octubre a las 17:00 horas en la plaza Verdaguer, con talleres de la Associació de Comerciants La Via T y hasta las 20:00 horas. El sábado, el Mercat de Torreforta acogerá talleres de manualidades y pintacaras a las 10:30 horas, mientras que a la misma hora habrá talleres de 'panellets' en la plaza Corsini. El gremio de pasteleros hará dos turnos en el taller, ofreciendo 20 plazas para niños de entre 8 y 12 años, previa inscripción. El sábado a las 11 horas, también en la plaza Corsini, habrá un espectáculo infantil gratuito, con el personaje de la Maria Castanyera de protagonista.