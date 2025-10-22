Tarragona tiene a 84 personas durmiendo en las calles, la mayoría de las cuales son hombres

En Tarragona hay 84 personas viviendo en la calle, según el sexto recuento de personas 'sintecho' que ha tenido lugar en la ciudad esta pasada noche del 21 de octubre. La cifra es menor a la del 2024, cuando se contabilizaron 91 personas 'sintecho', pero superior a los anteriores cuatro recuentos llevados a cabo, que contabilizaron 79 personas en 2023; 58 personas en 2021; 70 personas en 2019 y 47 en el primer recuento, que se realizó en 2017.

De todas ellas, 44 son hombres, 9 mujeres y de 13 no se ha podido identificar el sexo al cual pertenecen. Por zonas, de estas 84 personas, 32 se han encontrado en la Part Alta, 28 en la Part Baixa, 5 en Llevant y 1 en los barrios de Ponent. Además, también se han contabilizado 18 personas que esta pasada noche dormían en el albergue.

En el recuento de este año, impulsado por el Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) y la Red de Atención Integral a las Personas Sin Hogar de Tarragona, han participado 130 personas voluntarias, lo que ha supuesto un incremento sustancial respecto a las anteriores dos ediciones en que lo efectuaron unos ochenta voluntarios y voluntarias. La acción empezó la noche del martes 21 y finalizó por la madrugada, recorriendo todas las zonas de la ciudad entre equipos de voluntarios, coordinadores, unidad de la Guardia Urbana, Protección Civil y Cruz Roja.

En el recuento participaron la consellera de Servicios Sociales y Presidenta del IMSST, Cecilia Mangini, y la consellera de Protecció Civil, Sonia Orts. Mangini ha puesto en valor este incremento en el número de voluntarios y ha agradecido “la gran sensibilidad y solidaridad" de los participantes para "aproximarnos a la realidad del sinhogarismo, que nos afecta a escala social y de ciudad”. Por su parte, Orts ha definido el recuento como "una acción de ciudad y una muestra del compromiso institucional con la protección de las personas”.

Abordando el fenómeno a nivel municipal

Mangini ha remarcado el hecho que “a pesar de que la cifra resultante del recuento sea elevada, hay que recordar que desde 2023, 32 personas han dejado de vivir en la calle en la ciudad de Tarragona gracias al abordaje que está haciendo del fenómeno del sinhogarismo el Ayuntamiento y el IMSST”. En dos años, el Institut Municipal de Serveis Socials ha abierto 6 pisos de transición para personas sin techo acogiendo un total de 18 personas (3 para hombres, 2 para mujeres y 1 para jóvenes en diferentes puntos de la ciudad); y este mes de octubre ha habilitado la nueva equipación Domus Mar, con cabida para 14 jóvenes que forman parte del Proyecto Techo 360.

La ciudad también cuenta con un punto de atención a personas 'sintecho' que proporciona atención social y derivación a recursos de alimentación, higiene y pernocta.