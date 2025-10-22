Interceptan en El Vendrell una furgoneta con 120 kilos de marihuana procedentes de Salou (Tarragona)

Los Mossos d'Esquadra interceptaron el pasado jueves en el Vendrell una furgoneta que transportaba 120 kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío procedentes de un piso de Salou (Tarragonès). Según las estimaciones, la marihuana intervenida tendría un valor superior a los 800.000 euros en el mercado ilegal.

Los policías investigaban el caso desde principios de julio y activaron un amplio dispositivo para interceptar el vehículo. Lo pudieron hacer en el kilómetro 216 de la AP-7 y detuvieron el conductor, un hombre de 22 años, acusado de delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. El día siguiente, con autorización judicial, los investigadores hicieron una entrada en el domicilio de Salou de donde había salido la furgoneta.

En el interior del piso, situado en la calle Llevant del municipio del Tarragonès, localizaron varias máquinas de envasar al vacío y una gran cantidad de material destinado a la manipulación y preparación de la droga para su distribución. La investigación apunta que el detenido formaría parte de un grupo criminal establecido en Salou, dedicado al cultivo, manipulación y distribución de marihuana hacia varios países europeos. El caso continúa abierto y no se descartan nuevas detenciones. El arrestado pasó el pasado sábado a disposición del juzgado de guardia de Tarragona.