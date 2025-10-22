El Ayuntamiento de Tarragona modificará la ordenanza de obras para agilizar los trámites de las licencias

El Ayuntamiento de Tarragona modificará la ordenanza de obras con el objetivo de agilizar el otorgamiento de licencias y reducir el tiempo de respuesta de la administración. Cuando el nuevo texto entre en vigor, hacia el verano del año que viene, las personas y empresas que quieran hacer reparaciones tendrán que llenar un único documento, en sustitución de los tres actuales, para comunicar los trabajos a hacer.

Una vez registrada, la obra podrá empezar de manera casi inmediata y posteriormente desde el consistorio se revisará que todo se haya hecho correctamente y según la ley. El cambio en la normativa es fruto de un acuerdo entre el PSC y Junts y lo han presentado este miércoles el alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, el portavoz de Junts en el consistorio, Jordi Sendra.

Con la nueva ordenanza que se quiere aprobar, las actuaciones que se podrán agilizar afectan a fachadas con andamios de más de 48 horas, obras en ascensores, pequeñas reparaciones, letreros o elementos auxiliares de obra, según ha detallado Sendra. También está previsto que los colegios profesionales "puedan emitir un certificado de idoneidad técnica que acredite que el expediente es correcto y de acuerdo con la ley". Posteriormente, la administración revisará que todo se ha hecho de forma legal.

De más de un año a dos meses

El nuevo texto también prevé que cuando entre en vigor la modificación del Plan Especial de la Part Alta se podrán agilizar hasta el 75% de las licencias que se tramitan en esta zona de la ciudad. "Ahora la ley nos obliga a pasar por la Generalitat porque no tenemos un plan propio de protección. Todos los edificios que no sean Bien Cultural de Interés Nacional los podrá tramitar el ayuntamiento; recuperamos autonomía urbanística", ha detallado Sendra.

Por su parte, Viñuales ha destacado que con los cambios que se aplicaron en junio del 2024 en materia de licencias, se ha reducido el tiempo de espera para recibir la autorización para hacer las obras. En concreto, se ha pasado de un año y dos meses en 2019, a cuatro meses y diez días en 2024. Con la nueva ordenanza se espera que este tiempo todavía se reduzca más y Viñuales ha confiado que pronto Tarragona estará dentro del plazo máximo de dos meses que fija la ley para resolver las solicitudes de licencias de obras.

Finalmente, Sendra ha enmarcado este acuerdo con el PSC en la negociación para aprobar los presupuestos del 2026 que tiene que empezar en los próximos días. "Esto ya no es una línea roja porque está pactado y facilita sentarnos a negociar", ha explicitado. A pesar de este acuerdo, el portavoz de Junts ha manifestado que antes de negociar las nuevas cuentas quieren saber en qué punto de ejecución están los acuerdos de años anteriores. "Queremos acabar el mandato con todo el que se ha pactado, ejecutado", ha dicho. En cuanto a los socialistas, Viñuales ha expresado que "prioritariamente" negociarán con Junts y En Comú Podem, los dos partidos que ya les permitieron aprobar las cuentas el año pasado.