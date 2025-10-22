Alcanar acelera hacia la expropiación y traslado de los primeros desplazados climáticos de Catalunya: "No hay otra opción"

El municipio de Alcanar (Montsià) es el primero de Catalunya que tendrá ciudadanos desplazados a causa del cambio climático. Las graves consecuencias urbanísticas que provocó el paso de la dana Alice por las Terres de l'Ebre se han convertido en un "punto de inflexión", explican desde el pueblo, y ahora el convencimiento de la administración y los vecinos, ante los destrozos que ocasionan los cada vez más frecuentes temporales, es que la única salida es derruir en zonas inundables y ceder espacio a la naturaleza.

Diez días después de las lluvias, todas las miradas están puestas en la urbanización L'Estona, en el barrio marítimo de Alcanar Platja. Allí se ubica uno de los vecindarios más afectados tras la dana y que ya cuenta cinco catástrofes naturales en los últimos cinco años. El plan sería derribar 10 viviendas que se encuentran en el barranco del Llop y reubicar a las familias en otros puntos de Alcanar. El alcalde, Joan Roig, reclama desde hace tiempo la necesidad de expropiar las viviendas unifamiliares de la zona y demoler las construcciones que se ubican al final del barranco, cerca de la costa y a muy poca distancia del cámping Alfacs, donde murieron más de 200 personas en verano de 1978 tras la explosión de un camión cisterna con propileno.

"Cada vez que llueve, por poco que sea, el barranco recoge el agua y llega a la urbanización, que se inunda. Ahora, la única solución es la expropiación de las viviendas y el traslado de las familias. Quizá es radical, pero no hay más". Así de tajante se muestra Roig, tras años de reclamaciones y de soluciones fallidas. Con las catástrofes meteorológicas de 2018, 2019 y 2021, el ayuntamiento ya alzó la voz para reclamar el despeje del final del barranco, pero desde entonces ha habido dos desastres más: en 2024 y 2025.

Soluciones infructuosas

El municipio ha construido bases de laminación en la rambla natural y un 'bypass' en el barranco, al tiempo que ha sacrificado una parte del paseo marítimo para que el agua llegue al mar sin obstáculos. La última propuesta sobre la mesa, ya iniciada, era el desmantelamiento de una plaza y un parque infantil de la zona. "El problema viene de lejos, de cuando se construía de forma frenética en todas partes y solo pensando en los intereses personales; ahora estamos pagando las consecuencias y al final se trata de devolver al agua ese espacio que era suyo, no hay otra opción", señala el alcalde.

Por este motivo las inundaciones de este octubre han resultado un punto de inflexión crítico para un cambio de rumbo en los próximos meses. En las visitas continuas de los miembros del Govern al territorio se ha hecho ver, según Roig, la necesidad de destruir las edificaciones, en las que residen entre 30 y 40 personas. El proceso pasa por la expropiación de las casas unifamiliares y la reubicación de los vecinos en otras viviendas de Alcanar, con la colaboración de la Generalitat.

En estos momentos, el Ayuntamiento de Alcanar está preparando toda la documentación necesaria (datos urbanísticos, expedientes, licencias y demás información catastral) para que los técnicos del Govern puedan analizar la situación. "Después nos reuniremos con los vecinos y buscaremos una permuta justa", explica el alcalde, que cifra en un mínimo de un millón de euros la inversión municipal. "Es un gasto muy importante pero no hay discusión: ¿cuánto cuesta la vida de una persona?", se pregunta, con la esperanza de ver los primeros movimientos en los próximos meses: "Esto tendría que estar hecho para el próximo otoño".

"Somos refugiados climáticos"

Los vecinos se han sumado a la propuesta al entender que a estas alturas se trata de la única opción viable. Dídac Pla, uno de los 20 vecinos afectados, explica la situación dramática que sufren cada vez que llueve: "Ya no hace falta ni que suenen las alarmas, con las primeras nubes ya nos preparamos para lo que pueda llegar; vivir en el barranco del Llop nos condiciona la vida". La previsión de precipitaciones significa para los vecinos una cuenta atrás para retirar los coches, proteger puertas y ventanas con maderas, y guardar el mobiliario de terrazas y jardines.

"La expropiación y el traslado es la única salida que nos queda después de que las otras opciones no funcionaran y visto que cualquier acción contra el agua es inútil", admite el vecino. "Aceptamos la alternativa de irnos, pero tiene que ser a buen precio", añade Pla, que vive con su familia en la calle de la Roca Roja. En general, los vecinos han asumido bien la propuesta, conscientes de que en cierto modo les va la vida en ello, aunque a la vez reclaman un intercambio "justo". "Tampoco queremos hacer ningún negocio, solo vivir en una casa más o menos digna sin tener que mirar al cielo constantemente", pide el vecino.

Él y sus vecinos se convertirían en los primeros desplazados de Catalunya a causa de unas condiciones climáticas cada vez más extremas. "Sí somos refugiados climáticos". Para Pla, convertirse en el banco de pruebas es "algo que genera incertidumbre". Por su parte, Roig apunta a que este concepto ha llegado para quedarse y que serán los primeros refugiados climáticos "de muchos otros que tendremos". "El cambio climático es un hecho innegable que en Catalunya tiene su epicentro en Terres de l'Ebre", subraya el alcalde.